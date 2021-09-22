ВС призвал не сажать людей, пошедших на нетяжкие правонарушения из-за бедности

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступление из-за бедности. Это следует из определения судебной коллегии по уголовным делам.

Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который ранее получил три года колонии из-за того, что контрабандой на лодке перевез из Украины сигареты. Его адвокаты обратились в ВС РФ с просьбой заменить реальный срок на условный.

Защита мужчины указывал на его сложное материальное положение: больные дети, престарелые родители на иждивении, неработающая жена. Сам осужденный работал грузчиком, его зарплата составляла 8 тысяч рублей, эту работу он потерял работу и не мог найти новую.