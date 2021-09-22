ВС призвал не сажать людей, пошедших на нетяжкие правонарушения из-за бедности

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступление из-за бедности. Это следует из определения судебной коллегии по уголовным делам.

Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который ранее получил три года колонии из-за того, что контрабандой на лодке перевез из Украины сигареты. Его адвокаты обратились в ВС РФ с просьбой заменить реальный срок на условный.

Защита мужчины указывал на его сложное материальное положение: больные дети, престарелые родители на иждивении, неработающая жена. Сам осужденный работал грузчиком, его зарплата составляла 8 тысяч рублей, эту работу он потерял работу и не мог найти новую.

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Осужденный принял предложение от знакомого привезли контрабандой из соседней страны сигареты за вознаграждение. Правоохранители обвинили его в контрабанде. Мужчина раскаялся и признал вину, однако ранее суд приговорил его отбывать наказание в колонии.

ВС РФ же посчитал, что мужчина может исправиться и без изоляции его от общества. Он также учел его сложное материальное положение. В результате срок был заменен на условный.


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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Верховный Суд РФ
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