В Госдуме назвали «популизмом» штрафы для взрослых, покупающих алкоголь подросткам

«Законопроект имеет под собой здравую мысль, другое дело, что реализовать такой закон будет очень сложно. Доказать, что кто-то кому-то передавал, - я думаю, это будут единичные случаи привлечения к ответственности по этой статье», - сказал Куринный.

Он высказал мнение, что это «популистская» инициатива, которая вряд ли будет принята.

«Как правило, предложения одного субъекта недостаточно. Надо, чтобы его одобрила официальная комиссия при Госдуме и при Совете Федерации. Тогда у этой инициативы есть шанс принятия, хотя она носит популистский характер и вряд ли количество таких привлечений будет больше 10-20 в год по всей России в качестве предупредительно-превентивной меры», - пояснил депутат.

При этом собеседник «Радиоточки НСН» признал, что «это проблема не только Удмуртии, но и многих регионов».

Ранее в Госсовете Удмуртии предложили дополнить статью 6.10 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных, спиртосодержащих и других вредных веществ. Депутаты отмечают, что можно прописать в статье ответственность для взрослых, которые приобретают эту продукцию для детей.