В Госдуме назвали «популизмом» штрафы для взрослых, покупающих алкоголь подросткам
По этой статье можно будет привлечь не больше 10-20 человек в год по всей России, сказал НСН Алексей Куринный.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в эффективности введения административной ответственности для взрослых, помогающих покупать алкоголь несовершеннолетним.
Ранее с подобной законодательной инициативой выступил Госсовет Удмуртии, указавший на большое количество правонарушений, совершенных подростками под воздействием спиртного, купленного им взрослыми.
«Законопроект имеет под собой здравую мысль, другое дело, что реализовать такой закон будет очень сложно. Доказать, что кто-то кому-то передавал, - я думаю, это будут единичные случаи привлечения к ответственности по этой статье», - сказал Куринный.
Он высказал мнение, что это «популистская» инициатива, которая вряд ли будет принята.
«Как правило, предложения одного субъекта недостаточно. Надо, чтобы его одобрила официальная комиссия при Госдуме и при Совете Федерации. Тогда у этой инициативы есть шанс принятия, хотя она носит популистский характер и вряд ли количество таких привлечений будет больше 10-20 в год по всей России в качестве предупредительно-превентивной меры», - пояснил депутат.
При этом собеседник «Радиоточки НСН» признал, что «это проблема не только Удмуртии, но и многих регионов».
Ранее в Госсовете Удмуртии предложили дополнить статью 6.10 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных, спиртосодержащих и других вредных веществ. Депутаты отмечают, что можно прописать в статье ответственность для взрослых, которые приобретают эту продукцию для детей.
Отмечается, что законопроект уже прошел экспертизу в Совете законодателей Госдумы и будет направлен для официального отзыва в правительство.
Ранее врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев рассказал «Радиоточке НСН», как COVID-19 повлиял на алкоголизм в России.
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