В Госдуме назвали «популизмом» штрафы для взрослых, покупающих алкоголь подросткам

По этой статье можно будет привлечь не больше 10-20 человек в год по всей России, сказал НСН Алексей Куринный.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в эффективности введения административной ответственности для взрослых, помогающих покупать алкоголь несовершеннолетним.

Ранее с подобной законодательной инициативой выступил Госсовет Удмуртии, указавший на большое количество правонарушений, совершенных подростками под воздействием спиртного, купленного им взрослыми.

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«Законопроект имеет под собой здравую мысль, другое дело, что реализовать такой закон будет очень сложно. Доказать, что кто-то кому-то передавал, - я думаю, это будут единичные случаи привлечения к ответственности по этой статье», - сказал Куринный.

Он высказал мнение, что это «популистская» инициатива, которая вряд ли будет принята.

«Как правило, предложения одного субъекта недостаточно. Надо, чтобы его одобрила официальная комиссия при Госдуме и при Совете Федерации. Тогда у этой инициативы есть шанс принятия, хотя она носит популистский характер и вряд ли количество таких привлечений будет больше 10-20 в год по всей России в качестве предупредительно-превентивной меры», - пояснил депутат.

При этом собеседник «Радиоточки НСН» признал, что «это проблема не только Удмуртии, но и многих регионов».

Ранее в Госсовете Удмуртии предложили дополнить статью 6.10 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных, спиртосодержащих и других вредных веществ. Депутаты отмечают, что можно прописать в статье ответственность для взрослых, которые приобретают эту продукцию для детей.

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Отмечается, что законопроект уже прошел экспертизу в Совете законодателей Госдумы и будет направлен для официального отзыва в правительство.

Ранее врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев рассказал «Радиоточке НСН», как COVID-19 повлиял на алкоголизм в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПодросткиАлкоголь
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