Водителям разрешат не возить с собой права

ГИБДД разрешит предъявлять права в электронном виде. Новое положение начнёт действовать в тестовом режиме с 1 октября. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников. По его словам, водительское удостоверение можно будет предъявить в мобильном приложении «Госуслуги Авто».

Как отметил начальник ГАИ, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД. Также сегодня ведется работа для того, чтобы сервис «Госуслуги Авто» стал доступен для водителей по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где нет интернета, уточнил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.