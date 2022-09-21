Водителям разрешат не возить с собой права

ГИБДД разрешит предъявлять права в электронном виде. Новое положение начнёт действовать в тестовом режиме с 1 октября. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников. По его словам, водительское удостоверение можно будет предъявить в мобильном приложении «Госуслуги Авто».

Как отметил начальник ГАИ, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД. Также сегодня ведется работа для того, чтобы сервис «Госуслуги Авто» стал доступен для водителей по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где нет интернета, уточнил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.

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Ранее в ГИБДД заявляли о том, что совместно с Минцифрой планируют доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид до конца года. Между тем член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова порекомендовала российским водителям заранее поменять водительские права,

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