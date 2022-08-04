Россиянам посоветовали заменить водительские права до 2025 года

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что российским водителям следует заранее поменять водительские права, сообщает агентство «Прайм».

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Она напомнила, что правительство РФ в целях оказания поддержки гражданам, на три года продлило срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2022 году - до 2025 года.

По мнению юриста, до последнего откладывать замену документа не следует, так как через три года количество желающих получить в ГИБДД новое удостоверение, увеличится, и можно будет попасть в очередь.

«Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права до истечения срока их действия», - пояснила Спиридонова.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который предлагает лишать российских водителей прав при ухудшении здоровья, сообщает телеканал «360».

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