Россиянам посоветовали заменить водительские права до 2025 года
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что российским водителям следует заранее поменять водительские права, сообщает агентство «Прайм».
Она напомнила, что правительство РФ в целях оказания поддержки гражданам, на три года продлило срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2022 году - до 2025 года.
По мнению юриста, до последнего откладывать замену документа не следует, так как через три года количество желающих получить в ГИБДД новое удостоверение, увеличится, и можно будет попасть в очередь.
«Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права до истечения срока их действия», - пояснила Спиридонова.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который предлагает лишать российских водителей прав при ухудшении здоровья, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- Россиянам посоветовали заменить водительские права до 2025 года
- Посол России в Японии заявил о росте ядерных рисков
- В ДНР заявили, что союзные силы выбили ВСУ с окраин Марьинки
- Китайская армия начала масштабные учения вокруг Тайваня
- Боррель прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
- Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке
- На складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировали открытое горение
- В России предложено ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров
- Зеленский захотел обсудить с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
- «Газпром» назвал поставку турбины Siemens в Россию невозможной из-за санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru