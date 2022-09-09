«Камера не видит»: Адвокат дал совет, как избежать ошибочных штрафов за ремень безопасности
Система видеофиксации использования ремня безопасности водителями и пассажирами несовершенна, сказал НСН автоюрист Сергей Радько.
Есть случаи, когда штрафы приходили за непристегнутого кота, плюшевого медведя, что говорит о несовершенстве системы: необходимо сделать так, чтобы салон автомобиля хорошо просматривался, а фотографии были четкими, заявил адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что российским водителям стали приходить штрафы за непристегнутых пассажиров, оформленные с помощью дорожных камер. В частности, такая практика уже есть в Свердловской области - правда, однажды там ошибочно выписали штраф за непристегнутого игрушечного кота. Радько считает, что система фиксации несовершенна и требует доработки.
«Подобная практика появилась около года назад и это вполне нормальная история. Но есть примеры, когда присылают ошибочные штрафы, когда есть ремень, но камера его не видит. Недавно видел штраф, выписанный владельцу довольно редкой машины, у которой ремень расположен не в привычном расположении, а находится за задним сидением. Еще он светлого цвета и на таких же тонах одежды его просто не видно. Возникает вопрос, как обжаловать такие штрафы? Нужно совершенствовать систему, чтобы хорошо просматривался салон, должно быть четкое изображение, что на месте водителя или пассажира сидит человек без ремня безопасности. Ведь штрафы за непристегнутого кота или плюшевого мишку только подтверждают несовершенство системы», - сказал Радько.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что обжаловать спорные штрафы очень сложно. Процесс может занимать несколько месяцев.
«Если фото нечеткое, а система посчитала, что ремня нет, то надо истребовать все снимки, потому что в архиве сохраняются несколько изображений, а в постановлении печатают одно. Советую водителям всегда пристегиваться, а также подбирать одежду светлых тонов, чтобы ремень безопасности был виден. Что касается пассажиров, то за них штраф придет собственнику автомобиля. Хотя если машину остановит инспектор ГИБДД, то в теории он может выписать штраф пассажиру, но мне такие случаи неизвестны», - отметил Радько.
Ранее Сергей Радько в эфире НСН дал совет, как избежать автомошенничества. В частности, ценные вещи лучше вообще не брать с собой в салон автомобиля, но если в этом есть необходимость, то следует класть их в багажник.
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