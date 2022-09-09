«Камера не видит»: Адвокат дал совет, как избежать ошибочных штрафов за ремень безопасности

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что обжаловать спорные штрафы очень сложно. Процесс может занимать несколько месяцев.

«Если фото нечеткое, а система посчитала, что ремня нет, то надо истребовать все снимки, потому что в архиве сохраняются несколько изображений, а в постановлении печатают одно. Советую водителям всегда пристегиваться, а также подбирать одежду светлых тонов, чтобы ремень безопасности был виден. Что касается пассажиров, то за них штраф придет собственнику автомобиля. Хотя если машину остановит инспектор ГИБДД, то в теории он может выписать штраф пассажиру, но мне такие случаи неизвестны», - отметил Радько.

Ранее Сергей Радько в эфире НСН дал совет, как избежать автомошенничества. В частности, ценные вещи лучше вообще не брать с собой в салон автомобиля, но если в этом есть необходимость, то следует класть их в багажник.

