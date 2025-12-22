Власти РФ реагируют на жалобы россиян с помощью ИИ
Технологии искусственного интеллекта позволили разгрузить более 3 тысяч чиновников в России, взяв на себя первоначальный анализ и маршрутизацию обращений граждан в рамках «Итогов года – 2025», сообщают Известия».
Как заявили в «Народном фронте», система обрабатывает каждый запрос за 10 секунд, сразу направляя его в ответственное ведомство, корпорацию или иную структуру. Основной поток — свыше 3 миллионов обращений — поступил 19 декабря во время масштабной «прямой линии»-пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Поднятые проблемы, такие как ситуация с обманутыми дольщиками и нехваткой лекарств, сразу попали в зону контроля губернаторов. Часть вопросов, включая историю с невыплатой вдове бойца спецоперации, решили оперативно, однако для полного преодоления бюрократических барьеров потребуется время.
Ранее президент России Владимир Путин получил выпечку из пекарни, владелец которой задавал вопрос на «прямой линии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти РФ реагируют на жалобы россиян с помощью ИИ
- Госдума: Чтобы получить семейную ипотеку в 2026, надо стать созаемщиками
- Стало известно о росте выплат пенсионерам в 2026 году
- Орбан: Продолжать конфликт на Украине выгодно политикам, оружейникам и банкирам
- Уиткофф: Процесс урегулирования не должен ограничиваться прекращением боевых действий
- Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые заявления по итогам встреч в США
- СМИ: Причиной взрыва в Химках мог стать регенеративный патрон
- Песков: Предложившую заменить Зарубина девочку пригласят на мероприятие к Путину
- Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США
- Зеленский анонсировал новые санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru