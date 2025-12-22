Власти РФ реагируют на жалобы россиян с помощью ИИ

Как заявили в «Народном фронте», система обрабатывает каждый запрос за 10 секунд, сразу направляя его в ответственное ведомство, корпорацию или иную структуру. Основной поток — свыше 3 миллионов обращений — поступил 19 декабря во время масштабной «прямой линии»-пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Поднятые проблемы, такие как ситуация с обманутыми дольщиками и нехваткой лекарств, сразу попали в зону контроля губернаторов. Часть вопросов, включая историю с невыплатой вдове бойца спецоперации, решили оперативно, однако для полного преодоления бюрократических барьеров потребуется время.

Ранее президент России Владимир Путин получил выпечку из пекарни, владелец которой задавал вопрос на «прямой линии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

