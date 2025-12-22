Оперштаб: На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены причалы и суда
22 декабря 202505:02
Атака беспилотных летательных аппаратов Украины привела к повреждению двух причалов и двух судов в поселке Волна в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.
Находившиеся на борту эвакуированы. Отмечается, что ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет.
Ранее стало известно, что попытка ВСУ провести диверсию в районе Новороссийска с использованием подводного беспилотника не увенчалась успехом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
