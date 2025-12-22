Вэнс: Администрация Трампа помогает пенсионерам вместо финансирования Украины

Администрация президента США Дональда Трампа помогает вышедшим на пенсию американцам вместо того, чтобы финансировать Киев, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление вице-президента Джей Ди Вэнса.

Трамп: Украине следует поспешить с урегулированием, пока РФ не изменила позицию

«Мы верим в необходимость отдать дань уважения вашим отцам и матерям, а не отправлять все их средства на Украину», — заявил он.

Ранее американский лидер констатировал факт территориальных потерь Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры