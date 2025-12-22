Вэнс: Администрация Трампа помогает пенсионерам вместо финансирования Украины
22 декабря 202504:31
Администрация президента США Дональда Трампа помогает вышедшим на пенсию американцам вместо того, чтобы финансировать Киев, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление вице-президента Джей Ди Вэнса.
«Мы верим в необходимость отдать дань уважения вашим отцам и матерям, а не отправлять все их средства на Украину», — заявил он.
Ранее американский лидер констатировал факт территориальных потерь Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
