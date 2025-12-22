Госдума: Чтобы получить семейную ипотеку в 2026, надо стать созаемщиками

С 1 февраля 2026 года супругов обяжут оформлять льготную ипотеку под 6% исключительно как созаемщиков по одному кредитному договору. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, это необходимо для борьбы со злоупотреблениями, когда пара могла получить две отдельные льготные ипотеки, а также для предотвращения «донорских» схем.

Новый подход законодательно закрепляет принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Таким образом, если у одного из супругов уже есть такая ипотека, второй не сможет получить еще одну на льготных условиях. Альтернативой для семей остается комбинированная ипотека, отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Госдуму будет внесен проект закона, изменяющий порядок выплат многодетным семьям на погашение ипотечного кредита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

