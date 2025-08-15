Глухих тоже штрафовать? Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
Водитель обязан пропустить пешехода в любом случае, поэтому штрафы для них бессмысленны, заявил НСН Андрей Ломанов.
На пешеходном переходе можно находиться в любом состоянии, а автомобилист должен пропускать этого человека, поэтому ограничения на наушники выглядят странно, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.
Ранее о необходимости ввести штрафы для пешеходов, которые пересекают зебру в наушниках и с телефоном в руках высказался вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. По его словам, сумма в 2 тысячи рублей была бы ощутимой для тех, кто создает аварийные ситуации на дорогах, сообщает «Абзац.Медиа». Эксперт не согласился с такой позицией.
«Иногда наши люди очень любят сотрясать воздух в стиле “давайте мы придумаем очередной штраф, который невыполним”. Никто не будет отслеживать, идет кто-то в наушниках по пешеходному переходу или нет., играет ли что-то в этот момент в них, или человек просто надел аксессуар, потому что ему так удобно. На зебре пешеход может находиться в любом состоянии, этого никто не изменит. Неважно, идет человек в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, с какими-то физическими проблемами, водитель всегда обязан уступить ему в дорогу. Даже в теории, наушники не накладывают никаких ограничений, а как быть с людьми, у кого не работают слуховые нервы, чем они отличаются от тех, кто не слышит окружающий мир в наушниках. Пешеход — медленный объект, поэтому водитель должен всегда реагировать и тормозить, вне зависимости от ситуации», — пояснил он.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН объяснил, почему россияне стали реже нарушать правила дорожного движения.
