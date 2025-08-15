На пешеходном переходе можно находиться в любом состоянии, а автомобилист должен пропускать этого человека, поэтому ограничения на наушники выглядят странно, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.

Ранее о необходимости ввести штрафы для пешеходов, которые пересекают зебру в наушниках и с телефоном в руках высказался вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. По его словам, сумма в 2 тысячи рублей была бы ощутимой для тех, кто создает аварийные ситуации на дорогах, сообщает «Абзац.Медиа». Эксперт не согласился с такой позицией.