Столтенберг считает вывод войск США из Афганистана крупнейшим поражением НАТО

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью Times охарактеризовал вывод американских войск из Афганистана как крупнейшее поражение НАТО.

Трамп потребовал немедленного возвращения США авиабазы Баграм в Афганистане

При этом он указал, что в конечном счете считает принятое решение о выводе войск верным, несмотря на его тяжелые последствия для репутации Североатлантического альянса.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что начало конфликта вокруг Украины произошло из-за вывода войск США из Афганистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:НАТОСШААфганистан

Горячие новости

Все новости

партнеры