Столтенберг считает вывод войск США из Афганистана крупнейшим поражением НАТО

При этом он указал, что в конечном счете считает принятое решение о выводе войск верным, несмотря на его тяжелые последствия для репутации Североатлантического альянса.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что начало конфликта вокруг Украины произошло из-за вывода войск США из Афганистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

