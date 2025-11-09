В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов

По его словам, основная задача нововведения — профилактическая. «Главная цель — не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации», — пояснил депутат.

Он также отметил, что российское законодательство уже защищает от оскорблений государственных служащих, и распространение этой нормы на педагогов является необходимым шагом для защиты их достоинства.

Нынешнее поколение педагогов особенно сильно подвержено выгоранию, в лучшем случае такие учителя превращаются в роботов, а в худшем — срываются на детей. Об этом в пресс-центре НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

