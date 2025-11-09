В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов
Партия «Справедливая Россия» предложила установить административную ответственность за оскорбление учителей, аналогичную той, что действует для представителей власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера партии Сергея Миронова.
По его словам, основная задача нововведения — профилактическая. «Главная цель — не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации», — пояснил депутат.
Он также отметил, что российское законодательство уже защищает от оскорблений государственных служащих, и распространение этой нормы на педагогов является необходимым шагом для защиты их достоинства.
Нынешнее поколение педагогов особенно сильно подвержено выгоранию, в лучшем случае такие учителя превращаются в роботов, а в худшем — срываются на детей. Об этом в пресс-центре НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большинство россиян поддержали полный запрет вейпов
- В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов
- Мошенники запрашивают фото паспорта при трудоустройстве
- Столтенберг рассказал о просьбе Зеленского из бункера
- В Новосибирской области в ДТП погибли шесть человек, трое из них дети
- СМИ: Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец
- Красная рыба и икра перед Новым годом подорожают на 5-7%
- На Украине начальник отдела полиции пытался скрыться после присвоения $400 тысяч
- Захарова считает ограничение ЕС выдачи мультивиз россиянам самоубийством
- Вучич утверждает, что Сербия строго контролирует распространение проданных боеприпасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru