В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов

Партия «Справедливая Россия» предложила установить административную ответственность за оскорбление учителей, аналогичную той, что действует для представителей власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера партии Сергея Миронова.

В Совфеде призвали увеличить оклад педагогов до двойного размера МРОТ

По его словам, основная задача нововведения — профилактическая. «Главная цель — не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации», — пояснил депутат.

Он также отметил, что российское законодательство уже защищает от оскорблений государственных служащих, и распространение этой нормы на педагогов является необходимым шагом для защиты их достоинства.

Нынешнее поколение педагогов особенно сильно подвержено выгоранию, в лучшем случае такие учителя превращаются в роботов, а в худшем — срываются на детей. Об этом в пресс-центре НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

ФОТО: РИА Новости
