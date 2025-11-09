СМИ: Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец
Бывший принц Эндрю, младший брат короля Карла III, оказался в центре нового скандала, сообщил телеканалу NewsNation автор книги «Титралованные: взлет и падение дома Йорков» Эндрю Лоуни.
Отстраненный от королевских привилегий аристократ годами приводил проституток в Букингемский дворец, а королева Елизавета II скрывала эти факты. По словам Лоуни, получившего информацию от бывших сотрудников дворца и правительственных источников, подобные визиты носили регулярный характер.
«Сотрудники жаловались начальству, но никаких мер не принималось. Королева, безусловно, знала о происходящем, однако Эндрю был ее любимым сыном, и ему всё сходило с рук», — указал автор.
Ранее Карл III лишил брата титула принца после скандалов с Эпштейном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
