Мошенники запрашивают фото паспорта при трудоустройстве
Правоохранительные органы России выявили новую схему вовлечения граждан в преступную деятельность под видом трудоустройства, сообщает РИА Новости.
Злоумышленники размещают в онлайн-чатах фиктивные вакансии на должность курьера. В ходе общения в мессенджерах они запрашивают у соискателей фотографию паспорта под предлогом проверки личности.
Целью аферистов является вербовка пособников, которым не сообщают о преступном характере работы, акцентируя лишь преимущества в виде свободного графика.
Ранее МВД предупредило о схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
