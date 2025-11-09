Мошенники запрашивают фото паспорта при трудоустройстве

Злоумышленники размещают в онлайн-чатах фиктивные вакансии на должность курьера. В ходе общения в мессенджерах они запрашивают у соискателей фотографию паспорта под предлогом проверки личности.

Целью аферистов является вербовка пособников, которым не сообщают о преступном характере работы, акцентируя лишь преимущества в виде свободного графика.

Ранее МВД предупредило о схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

