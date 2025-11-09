Большинство россиян поддержали полный запрет вейпов
69% россиян выступают за полный запрет продажи вейпов на территории страны, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Основной аргумент сторонников запрета — вред для здоровья, представление о вейпах как о «синтетической химии», а также мнение, что идеальным решением был бы запрет и обычных табачных изделий. Против запрета высказались лишь 7% респондентов, что заметно ниже показателя трехмесячной давности (11%).
Опрос также выявил гендерные и возрастные различия в отношении к проблеме. Женщины оказались более категоричны. Наибольшая поддержка запрета зафиксирована среди россиян 35-45 лет, тогда как среди молодежи до 35 лет этот показатель значительно ниже.
Ранее в Госдуме заявили о скором рассмотрении запрета на продажу вейпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большинство россиян поддержали полный запрет вейпов
- В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов
- Мошенники запрашивают фото паспорта при трудоустройстве
- Столтенберг рассказал о просьбе Зеленского из бункера
- В Новосибирской области в ДТП погибли шесть человек, трое из них дети
- СМИ: Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец
- Красная рыба и икра перед Новым годом подорожают на 5-7%
- На Украине начальник отдела полиции пытался скрыться после присвоения $400 тысяч
- Захарова считает ограничение ЕС выдачи мультивиз россиянам самоубийством
- Вучич утверждает, что Сербия строго контролирует распространение проданных боеприпасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru