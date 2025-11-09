В Новосибирской области в ДТП погибли шесть человек, трое из них дети

ДТП произошло рано утром 9 ноября на 139-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате погибли все находившиеся в легковом автомобиле: водитель, двое взрослых пассажиров и трое детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время движение по трассе в районе автоаварии перекрыто в обоих направлениях.

Ранее под Волгодонском произошло смертельное ДТП с детской командой хоккеистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

