В Новосибирской области в ДТП погибли шесть человек, трое из них дети
Шесть человек погибли в результате лобового столкновения автомобилей на трассе Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области, сообщает региональное ГУ МВД.
ДТП произошло рано утром 9 ноября на 139-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате погибли все находившиеся в легковом автомобиле: водитель, двое взрослых пассажиров и трое детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика не пострадал.
В настоящее время движение по трассе в районе автоаварии перекрыто в обоих направлениях.
Ранее под Волгодонском произошло смертельное ДТП с детской командой хоккеистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
