Массовое заражение ботулизмом произошло в Новой Москве

Пострадавшие приобрели соления с рук в районе Коммунарки. После этого у всех членов семьи развились характерные симптомы тяжелого отравления: тошнота, рвота и дыхательная недостаточность, потребовавшая подключения к аппарату ИВЛ. Единственным, кто избежал отравления, стал трёхлетний ребенок, которого не кормили опасными продуктами.

Состояние всех пятерых пострадавших оценивается как тяжелое. Не исключено, что число жертв небезопасных домашних заготовок может увеличиться.

