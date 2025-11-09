Массовое заражение ботулизмом произошло в Новой Москве
Пять человек оказались в реанимации с диагнозом ботулизм после употребления домашних консервированных овощей в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Пострадавшие приобрели соления с рук в районе Коммунарки. После этого у всех членов семьи развились характерные симптомы тяжелого отравления: тошнота, рвота и дыхательная недостаточность, потребовавшая подключения к аппарату ИВЛ. Единственным, кто избежал отравления, стал трёхлетний ребенок, которого не кормили опасными продуктами.
Состояние всех пятерых пострадавших оценивается как тяжелое. Не исключено, что число жертв небезопасных домашних заготовок может увеличиться.
Ранее в Бурятии более 40 человек отравились едой из магазинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru