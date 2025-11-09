По данным немецкого телеканала, только за октябрь из армии дезертировали около 21,5 тысячи военнослужащих. С начала текущего года общее количество дезертиров достигло примерно 180 тысяч человек. Эти цифры исключительно высокие.

Украинские войска несут значительные ежемесячные потери, что вынуждает власти проводить усиленную мобилизацию. Насильственная вербовка продолжает оставаться распространённой практикой на Украине.

Ранее Верховная Рада заявила, что Украина продолжит мобилизацию даже после боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

