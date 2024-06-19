Водить нельзя лишать: Автомобилисты поспорили о допустимом возрасте вождения
Порядка 70% участников ДТП составляют возрастные водители, имеющие большой стаж управления автомобилем, заявил НСН Константин Крохмаль.
Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с НСН заявил, что водительские права стоит отбирать у людей, достигших 69-70 лет.
Движение «Ветераны России» предложило МВД РФ ограничить в автоправах пожилых россиян, сообщил Telegram-канал Shot. В частности, общественники просят предусмотреть, чтобы водительские права выдавались россиянам в возрасте до 70 лет. Крохмаль поддержал инициативу общественников и отметил, что люди с большим опытом вождения гораздо чаще попадают в ДТП.
«Статистика плачевная. Последние данные говорят о том, что водители с очень большим стажем нарушают чаще, у них замыливаются глаза и ощущение реальности. Это самая опасная категория. Я бы ввел очень жесткое ограничение и отбирал бы права по достижении возраста 69-70 лет. Это категория риска, категория людей, которые не могут заниматься перевозками, работать в автобусах или такси. Нужно перенимать опыт Китая, где допускают до вождения людей до 60 лет. В начале 2000-х годов самое большое число нарушений (50-60%) было за молодыми водителями со стажем до двух-трех лет. Сейчас статистика поменялась кардинально - порядка 70% ДТП происходит из-за возрастных водителей (40-70 лет) с большим стажем, а 25% ДТП - опытные водители (до 30 лет)», - сказал собеседник НСН.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в свою очередь заявил НСН, что возрастные водители наоборот управляют транспортным средством намного аккуратнее.
«Понятно, что люди не молодеют, но у каждого это происходит по-разному. Сейчас даже ВОЗ увеличила возраст молодежи. Плюс люди старшего возраста ездят гораздо реже, но если у них появилась возможность доехать до дачи, то почему им нужно в этом отказывать? Не вижу в этом никакой необходимости. Я думаю, что все должно идти своим путем. Хуже всего водят люди, которые только-только получили права, с опытом в год-три. Пожилые люди как раз ездят очень осторожно, иногда даже замедляя поток. Если молодые водят хуже, то что, сразу бежать планку возраста для получения прав повышать?» - сказал Похмелкин.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предлагается лишать прав на срок от одного до трех месяцев. К опасному вождению отнесли, в частности, несоблюдение бокового интервала и резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП. В пояснительной записке отмечается, что до 80% ДТП происходят именно по причине опасного вождения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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