Водить нельзя лишать: Автомобилисты поспорили о допустимом возрасте вождения

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в свою очередь заявил НСН, что возрастные водители наоборот управляют транспортным средством намного аккуратнее.

«Понятно, что люди не молодеют, но у каждого это происходит по-разному. Сейчас даже ВОЗ увеличила возраст молодежи. Плюс люди старшего возраста ездят гораздо реже, но если у них появилась возможность доехать до дачи, то почему им нужно в этом отказывать? Не вижу в этом никакой необходимости. Я думаю, что все должно идти своим путем. Хуже всего водят люди, которые только-только получили права, с опытом в год-три. Пожилые люди как раз ездят очень осторожно, иногда даже замедляя поток. Если молодые водят хуже, то что, сразу бежать планку возраста для получения прав повышать?» - сказал Похмелкин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предлагается лишать прав на срок от одного до трех месяцев. К опасному вождению отнесли, в частности, несоблюдение бокового интервала и резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП. В пояснительной записке отмечается, что до 80% ДТП происходят именно по причине опасного вождения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

