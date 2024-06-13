В Союзе автошкол заявили о росте взяток при сдаче экзамена на права

По его словам, процент сдачи экзамена на права не зависит от стоимости обучения в автошколе.

«Экзамен длится столько, сколько скажет инспектор. Если у него больше 20% учащихся сдадут с первого раза, то его вызовет начальник и хорошенько отчебучит. Сдают сильнейшие, без разницы, какой будет регламент сдачи экзамена. Статистика сдачи везде примерно одинаковая. В какой-то автошколе обучение может стоить 100 тысяч рублей, а в какой-то – 20 тысяч рублей, но процент сдачи плюс-минус одинаковый», - заключил Матвеев.

Ранее автоэксперт, ведущий шоу «10 баллов» на «НАШЕм Радио» Андрей Ломанов рассказал «Радиоточке НСН», что зачастую на сдачу экзаменов в ГИБДД приходят неподготовленные люди, полугодичный перерыв в случае неудачной попытки даст им возможность повысить свой уровень.

