В Союзе автошкол заявили о росте взяток при сдаче экзамена на права

Апрельские нововведения при сдаче экзамена ГИБДД на водительские права по сути изменили только сроки ожидания пересдачи и размер взяток, заявил НСН член Союза автошкол России Сергей Матвеев.

После вступления в силу нововведений при сдаче на права ничего не изменилось, кроме увеличения ожидания пересдачи и роста взяток, заявил НСН член Союза автошкол России Сергей Матвеев.

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С 1 апреля 2024 года вступил в силу ряд нововведений при сдаче экзамена на права в ГИБДД. В частности, заработали изменения в ст. 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», появился новый регламент по сдаче практического экзамена на водительские права в ГИБДД, а также вступили в силу поправки в положение о лицензировании образовательных организаций. Матвеев сказал, что нововведения вызвали лишь недовольство людей из-за увеличившихся сроков ожидания следующей попытки пересдачи экзамена на права - теперь это полгода после третьей провальной попытки.

«Если брать самые коррумпированные города, а это Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, то раньше любая сдача экзамена стоила 30-40 тысяч рублей. А сейчас в Питере, например, за третью попытку просят уже 100 тысяч рублей. Процент сдающих никак не изменился, отношение к автошколам тоже не поменялось. Сейчас люди вынуждены ждать пересдачи по шесть-девять месяцев, за это время человек растеряет все свои навыки. Ничего не изменилось, кроме этих сроков несчастных. Это нарушение прав граждан, какая-то антиконституционная меры, такого в мире нигде нет. Это госуслуга, облагаемая госпошлиной. Пришел, не сдал, пошел учиться дальше, взял два-три занятия дополнительных, пришел снова сдавать. Но не полгода же!» - заявил собеседник НСН.
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По его словам, процент сдачи экзамена на права не зависит от стоимости обучения в автошколе.

«Экзамен длится столько, сколько скажет инспектор. Если у него больше 20% учащихся сдадут с первого раза, то его вызовет начальник и хорошенько отчебучит. Сдают сильнейшие, без разницы, какой будет регламент сдачи экзамена. Статистика сдачи везде примерно одинаковая. В какой-то автошколе обучение может стоить 100 тысяч рублей, а в какой-то – 20 тысяч рублей, но процент сдачи плюс-минус одинаковый», - заключил Матвеев.

Ранее автоэксперт, ведущий шоу «10 баллов» на «НАШЕм Радио» Андрей Ломанов рассказал «Радиоточке НСН», что зачастую на сдачу экзаменов в ГИБДД приходят неподготовленные люди, полугодичный перерыв в случае неудачной попытки даст им возможность повысить свой уровень.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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