Число ДТП с автомобилями каршеринга в Москве снизилось на 28% с начала 2024 года

Кроме того, на 34% сократилось число раненных в ДТП с каршерингом, а количество погибших сократилось на 50%.

Отмечается, что число поездок на столичном каршеринге выросло на миллион и достигло 20 миллионов, среднее число поездок в сутки увеличилось на 3% – до 131 тысячи.

Ранее в Благовещенстве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 59-летний мужчина за рулем Suzuki Solio сбил пешеходов. В результате ДТП погибли пять человек, напоминает RT.

