Число ДТП с автомобилями каршеринга в Москве снизилось на 28% с начала 2024 года
Число ДТП с участием автомобилей каршеринга в Москве снизилось на 28% в январе – мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Кроме того, на 34% сократилось число раненных в ДТП с каршерингом, а количество погибших сократилось на 50%.
Отмечается, что число поездок на столичном каршеринге выросло на миллион и достигло 20 миллионов, среднее число поездок в сутки увеличилось на 3% – до 131 тысячи.
Ранее в Благовещенстве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 59-летний мужчина за рулем Suzuki Solio сбил пешеходов. В результате ДТП погибли пять человек, напоминает RT.
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- Число ДТП с автомобилями каршеринга в Москве снизилось на 28% с начала 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru