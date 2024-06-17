Число ДТП с автомобилями каршеринга в Москве снизилось на 28% с начала 2024 года

Число ДТП с участием автомобилей каршеринга в Москве снизилось на 28% в январе – мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Москве три человека пострадали в ДТП с такси и «Камазом»

Кроме того, на 34% сократилось число раненных в ДТП с каршерингом, а количество погибших сократилось на 50%.

Отмечается, что число поездок на столичном каршеринге выросло на миллион и достигло 20 миллионов, среднее число поездок в сутки увеличилось на 3% – до 131 тысячи.

Ранее в Благовещенстве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 59-летний мужчина за рулем Suzuki Solio сбил пешеходов. В результате ДТП погибли пять человек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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