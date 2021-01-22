Воденников: в музеи вернутся один-два посетителя

Согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина, 22 января в Москве возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. Также театры, кинотеатры и концерты смогут посещать больше зрителей – допустимая вместимость зала увеличивается с 25 до 50 процентов. При этом запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов продлен.

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в интервью НСН признался, что никогда не понимал, почему музеи были закрыты во время пандемии.