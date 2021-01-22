Воденников: в музеи вернутся один-два посетителя

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в интервью НСН признался, что не понимает, почему музеи были закрыты во время пандемии.

Согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина, 22 января в Москве возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. Также театры, кинотеатры и концерты смогут посещать больше зрителей – допустимая вместимость зала увеличивается с 25 до 50 процентов. При этом запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов продлен.

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в интервью НСН признался, что никогда не понимал, почему музеи были закрыты во время пандемии.

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«Для меня всегда была загадка, почему во время пандемии запретили посещать музеи. Еще могу себе представить, почему запрещали работу кинотеатров, но в музеях бродят один-два странных человека, которые никак не пересекаются. Почему тогда не запрещают, например, поездку в метро? Где мы всегда стоим близко друг от друга, и я даже не говорю про час-пик. Логика в этом отсутствует. Кстати, про кафе, которые не могут работать после 23 часов, мне тоже непонятно: столики-то далеко стоят», – сказал он.

Также Воденников в беседе с НСН предположил, что будущее стоит за молодежью из TikTok.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КафеМузеиДмитрий Воденников
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