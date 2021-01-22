Воденников: в музеи вернутся один-два посетителя
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в интервью НСН признался, что не понимает, почему музеи были закрыты во время пандемии.
Согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина, 22 января в Москве возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. Также театры, кинотеатры и концерты смогут посещать больше зрителей – допустимая вместимость зала увеличивается с 25 до 50 процентов. При этом запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов продлен.
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в интервью НСН признался, что никогда не понимал, почему музеи были закрыты во время пандемии.
«Для меня всегда была загадка, почему во время пандемии запретили посещать музеи. Еще могу себе представить, почему запрещали работу кинотеатров, но в музеях бродят один-два странных человека, которые никак не пересекаются. Почему тогда не запрещают, например, поездку в метро? Где мы всегда стоим близко друг от друга, и я даже не говорю про час-пик. Логика в этом отсутствует. Кстати, про кафе, которые не могут работать после 23 часов, мне тоже непонятно: столики-то далеко стоят», – сказал он.
Также Воденников в беседе с НСН предположил, что будущее стоит за молодежью из TikTok.
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