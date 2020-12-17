«Печальная ситуация». Геворкян о музыкальном вкусе россиян
Лидер группы Louna в беседе с НСН призвала всех слушать рок, чтобы Artik&Asti не были самыми популярными.
Самым популярным у россиян треком в 2020 году стал «Девочка, танцуй» в исполнении Artik & Asti, сообщает сервис «Яндекс.Музыка».
Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян в интервью НСН призвала россиян больше слушать рока, чтобы исправить ситуацию в 2021 году.
«Друзья, нужно слушать больше хорошей музыки, чтобы такие треки не становились популярными. Слушайте больше рока, что в следующем году изменить эту плачевную ситуацию к лучшему», – отметила она.
Геворкян также пригласила всех читателей НСН на грядущие концерты группы Louna.
«Мы ждем вас на презентацию альбома «Начало нового круга» 13 февраля в Санкт-Петербурге и 20 февраля в Москве. До скорой встречи», – сказала музыкант.
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