«Печальная ситуация». Геворкян о музыкальном вкусе россиян

Самым популярным у россиян треком в 2020 году стал «Девочка, танцуй» в исполнении Artik & Asti, сообщает сервис «Яндекс.Музыка».

Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян в интервью НСН призвала россиян больше слушать рока, чтобы исправить ситуацию в 2021 году.

«Друзья, нужно слушать больше хорошей музыки, чтобы такие треки не становились популярными. Слушайте больше рока, что в следующем году изменить эту плачевную ситуацию к лучшему», – отметила она.