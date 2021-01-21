Воденников: будущее за молодежью из TikTok

Дмитрий Воденников: «Если бы мне так сказали, я, скорее всего, подумал бы, что это уловка, что это просто нежелание мне в лицо говорить, что я не подхожу для предлагаемой работы. Может быть, дело в том, что я трагический пессимист, или во мне много гордыни, но я бы хотел услышать ответ, что меня берут, здесь и сейчас. Я понял! Я не пессимист, я просто буддист. Здесь и сейчас – их девиз», – поделился он с НСН.

