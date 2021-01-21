Воденников: будущее за молодежью из TikTok
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве снимают ряд коронавирусных ограничений
С завтрашнего дня, 22 января, в Москве возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. Также театры, кинотеатры и концерты смогут посещать больше зрителей – до 50 процентов от общей вместимости зала. При этом запрет на работу кафе после 23 часов продлен.
Дмитрий Воденников: «Для меня всегда была загадка, почему во время пандемии запретили посещать музеи. Еще могу себе представить, почему запрещали работу кинотеатров, но в музеях бродят один-два странных человека, которые никак не пересекаются. Почему тогда не запрещают, например, поездку в метро? Где мы всегда стоим близко друг от друга, и я даже не говорю про час-пик. Логика в этом отсутствует. Кстати, про кафе, которые не могут работать после 23 часов, мне тоже непонятно: столики-то далеко стоят», – сказал в интервью НСН Дмитрий Воденников.
Работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним»
Порядка 23 процентов работодателей используют фразу «мы вам перезвоним» как отказ в вакансии. При этом 63 процента компаний, по данным портала Superjob, действительно собираются перезванивать по итогам собеседования.
Дмитрий Воденников: «Если бы мне так сказали, я, скорее всего, подумал бы, что это уловка, что это просто нежелание мне в лицо говорить, что я не подхожу для предлагаемой работы. Может быть, дело в том, что я трагический пессимист, или во мне много гордыни, но я бы хотел услышать ответ, что меня берут, здесь и сейчас. Я понял! Я не пессимист, я просто буддист. Здесь и сейчас – их девиз», – поделился он с НСН.
TikTok стал самым популярным приложением в России
TikTok в 2020 году стал самым популярным приложением в России среди пользователей iPhone.
Дмитрий Воденников: «Я слышал, что это абсолютно молодежная, даже тинейджерская платформа. Говорят, что пришли новые люди, которые установили свои собственные форматы, и разрыв между ними и моим, к примеру, поколением огромен. Мне немножко грустно об этом думать, я никогда не заходил в TikTok. Но я рад, что жизнь продолжается, пусть даже принимая такие странные, непонятные мне формы. Есть какой-то TikTok, в котором делают свои видео миллионы подростков. Возможно, что будущее за ними, пусть у них все будет хорошо», – прокомментировал в эфире НСН Дмитрий Воденников.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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