Воденников назвал истинные причины необходимости в социальной дистанции
На фоне пандемии коронавируса среди богачей сильно возрос спрос на частные острова. Самыми популярными направлениями оказались южная часть Тихого океана и Карибы. Об этом сообщает издание Financial Times.
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в эфире НСН объяснил, что максимальная дистанция между людьми необходима с точки зрения эволюции.
«Я встречался со своим знакомым, мы сидели в кафе, и я обратил внимание, что человек, который пришел после нас, сел рядом с нами. Я удивился, и мы начали спорить со знакомым. По его мнению, с точки зрения эволюции, это нормально, мы, как большие обезьяны, хотим жаться друг к другу. Я же думаю, что, с точки зрения эволюции, это стало уже ненормальным, и все хотят иметь отдельные квартиры, летать бизнес-классом и так далее, потому что хочется максимальную дистанцию. Эта новость в тему нашего разговора. Людям мало отдельной квартиры, они уже острова хотят собственные. Жалко, что мы не те богачи, которые могут себе это позволить», – сказал он.
Кроме того, Дмитрий Воденников в эксклюзивном интервью НСН предположил, что нам еще предстоит узнать реальный масштаб последствий алкоголизации населения, которая произошла в России в период карантина.
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