Экономист рассказал, как российские олигархи обогатились в пандемию
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин сообщил НСН, что производство средств защиты, государственная помощь и колебания на фондовых рынках помогли олигархам еще больше разбогатеть.
Forbes составил список самых обогатившихся за время пандемии российских миллиардеров. Инвестор Леонид Богуславский возглавил его, практически удвоив своё состояние, с $1,5 млрд до $2,8 млрд (+88%). Второе место заняла семья сенатора Сулеймана Керимова, приумножившая состояние с $10 млрд до $18,6 млрд (+86%). В тройке лидеров также оказался сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, состояние которого увеличилось на 75% и теперь оценивается в $2,1 млрд.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, почему в то время как большинство россиян обеднели за время пандемии, кому-то всё же удалось обогатиться.
«Кому война, а кому мать родная. Понятно, что если кто-то вовремя занялся производством или ввозом в страну масок и перчаток, то можно заработать много. С другой стороны, государство выделяет довольно существенные средства, но до людей мало что доходит, а до олигархов, возможно, доходят вполне приличные деньги. И, наконец, самое главное – коронобесие привело к резким колебаниям фондовых рынков, и люди, которые имеют значительные средства, могли за счёт финансовых спекуляций очень хорошо заработать», - отметил Делягин.
Ранее экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил НСН, что уровень жизни в нашей стране стремительно падает, а коронавирус еще больше толкает его вниз.
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