Экономист рассказал, как российские олигархи обогатились в пандемию

Forbes составил список самых обогатившихся за время пандемии российских миллиардеров. Инвестор Леонид Богуславский возглавил его, практически удвоив своё состояние, с $1,5 млрд до $2,8 млрд (+88%). Второе место заняла семья сенатора Сулеймана Керимова, приумножившая состояние с $10 млрд до $18,6 млрд (+86%). В тройке лидеров также оказался сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, состояние которого увеличилось на 75% и теперь оценивается в $2,1 млрд.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, почему в то время как большинство россиян обеднели за время пандемии, кому-то всё же удалось обогатиться.