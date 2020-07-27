Воденников: ситуация в Хабаровске серьезнее, чем ее нам представляют
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Шнуров снимет фильм о протестующих в Хабаровске
В Хабаровск, где уже третью неделю идут акции протеста, прилетел музыкант Сергей Шнуров, чтобы пообщаться с местными жителями и снять о них фильм.
Дмитрий Воденников: «Изначально эта новость подавалась так, что Шнуров якобы летит к врио губернатора Михаилу Дегтяреву. Быстро вышло опровержение, что музыкант прилетел, на самом деле, к людям. А то, что происходит в Хабаровске – это беспрецедентная история. Не знаю, во что она выльется, но она меня тоже, надо сказать, тревожит. Она о чем-то говорит. И говорит о более серьезном, нежели нам пытаются представить власти этого города», – отметил в интервью НСН Дмитрий Воденников.
Россияне полюбили крепкий алкоголь
Россияне пристрастились к крепкому алкоголю в самоизоляции. Чаще стали покупать виски, ром и текилу. Об этом сообщает Росалкогольрегулирование.
Дмитрий Воденников: «Я думаю, что мы еще столкнемся с большой проблемой, так как некая алкоголизация населения, действительно, во время карантина произошла. Я даже на себе это заметил. И, надо сказать, мне это не нравится. К сожалению, нас накрыло облаком пандемии, и мы даже не представляем, какие проблемы еще проявятся в будущем, в частности, связанные с нашими вредными привычками и здоровьем», – поделился он со слушателями НСН.
Богачи скупают острова
На фоне пандемии богачи стали активно приобретать частные острова. Самыми популярными направлениями оказались южная часть Тихого океана и Карибы. Об этом пишет Financial Times.
Дмитрий Воденников: «Я вчера встречался со своим знакомым, мы сидели в кафе, и я обратил внимание, что человек, который пришел после нас, сел рядом с нами. Я удивился, и мы начали спорить со знакомым. По его мнению, с точки зрения эволюции, это нормально, мы, как большие обезьяны, хотим жаться друг к другу. Я же думаю, что, с точки зрения эволюции, это стало уже ненормальным, и все хотят иметь отдельные квартиры, летать бизнес-классом и так далее, потому что хочется максимальную дистанцию. Эта новость в тему нашего вчерашнего разговора. Людям мало отдельной квартиры, они уже острова хотят собственные. Жалко, что мы не те богачи, которые могут себе это позволить», – сказал он в эфире НСН.
Парки «привязывают» молодежь к городу
Социологи выяснили, что «привязывает» молодежь к городу. Это наличие зеленых зон и парков. Сама же привязанность к месту, как сообщают эксперты, появляется в течение четырех лет.
Дмитрий Воденников: «Я думаю, их привязывает свободное пространство, в котором ты можешь общаться и затеряться. Мы не хотим жить в большой деревне, где все про нас все знают, мы хотим быть анонимными», – подытожил в беседе с НСН Дмитрий Воденников.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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