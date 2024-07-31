«Вода побелела»: «Кривая линия» нашла убийц рыб и помогла Демихово

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В конце июня мы сообщали об экологической катастрофе в Подмосковье. Жители Красноармейска рассказывали НСН о наполненной мертвой рыбой реке Воре и безуспешных попытках найти виновников ее загрязнения. Отравленная вода ушла, а люди так и не получили ответов на вопросы. Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Росприроднадзора Светлана Радионова оперативно отреагировали на запросы НСН. Оказалось, что было сразу два сброса – с очистных сооружений Короськово и канализации в Сергиевом Посаде. По итогам проверки были наказаны чиновники МУП «Водоканал».

«Это прямо отлично, потому что мы не могли вообще ничего добиться. Девчонки бедные, которые три раза плавали, собирали эту дохлую рыбу… Им говорили, что дохлой рыбы не найдено. Правильно, если бы мы ее не собирали, уже вся река умерла бы давно», - поблагодарила НСН местная жительница Александра Зайцева.

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В начале июня к нам обратились жители подмосковного поселка Демихово, в котором находится один из крупнейших в России и Европе завод по производству электропоездов, «ДМЗ». Люди устали от ржавой воды, текущей из кранов больше 10 лет, однако после обращения НСН к губернатору Андрею Воробьеву ситуация начала меняться. Местные власти закупили четыре компрессора, пообещав существенно снизить содержание железа в воде. При этом администрация Орехово-Зуево прислала НСН рекордный отчет на 28 страницах. К делу подключилась и прокуратура, правда вода пока все еще далека от идеала.

«Буквально вчера были у нас, поставили какие-то приборы на водозаборный узел, видимо занимаются исследованиями, что у нас тут вообще происходит. Потому что это не конкретно в нашем доме, а вообще во всем поселке такая ситуация с водой. Вода стала почище по цвету, но какая-то непонятная, зеленоватая и маслянистая пленка сверху. Есть ощущение, что туда добавляют какую-то химию. Сейчас, когда я наливаю ванную, вода сама беленькая, более-менее чистая, но ошметки всякие черненькие вылетают все равно. Коммуникациям самим уже более 60 лет, все трубы внутри они гнилые. Понятно, что течет из крана, независимо от того. что подается на водозаборный узел. Сами коммуникации надо менять уже давно, потому что труба гнилая, соответственно под большим напором воды вся эта ржавчина все равно летит», - рассказал НСН один из жителей поселка.

Мы не будем останавливаться на полпути и продолжим следить за ситуацией с водой в Демихово.