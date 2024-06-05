«Сколько можно терпеть?»: Столбищи остались без воды, а Демихово надоело «ржаветь»

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Поселок Демихово находится в двух километрах от Орехово-Зуево. Там базируются несколько школ и детских садов, а также один из крупнейших в России и Европе завод по производству электропоездов, «ДМЗ». При этом долгие годы из кранов местных жителей течет ржавая вода.

«Практически 12 лет у нас такая ситуация, что из крана течет, скажем так, когда апельсиновый сок (я имею ввиду по цвету), когда слегка прозрачная, но тем не менее желтая вода. Жители поселка вызывали экспертизы по воде несколько раз, но как только приезжает экспертиза, в этот день вода течет кристально чистая, потому что наши группы в соцсетях читает администрация города. Потом, как только экспертиза уехала, вода опять такая же: ржавчина, ошметки какие-то текут. Всей этой системе водоснабжения лет под 50, а то и больше, по крайней мере, в нашем доме я ни разу не видел, чтобы меняли трубы», - рассказал НСН местный житель Михаил Калиткин.

По его словам, от ржавой воды страдают и дети, и пенсионеры, но вариантов у них нет.

«Покупают воду в "Пятерочке", в водоматах, возят с родников, с колодцев, но это люди в квартирах, а у нас две школы в поселке, соответственно, детям готовят на этой воде два детских сада. Завод огромный "ДМЗ", который делает электрички, на заводе столовая, там тоже готовят на этой воде. Бабушки живут, дедушки, пенсионеры, которым эту воду носить тяжело. В итоге они пьют воду, которая есть, но пить ее невозможно. У меня у соседки грудной ребенок, его надо купать, смеси чем-то разводить, а это все покупная вода. У соседки из соседнего подъезда тоже маленький ребенок - ни вещи постирать нормально, ничего! Суешь белую вещь в стиральную машинку, вынимаешь – она желтая. Сколько можно терпеть?» - возмутился собеседник НСН.

По его словам, люди уже думают начать перекрывать дороги, чтобы на них, наконец, обратили какое-то внимание. Мы попросили губернатора Андрея Воробьева разобраться в этой вопиющей ситуации.

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Ну а в селе Столбищи в Татарстане на днях произошло ЧП. 300 домов более трех суток сидели без воды, которая сейчас идет, но по временной трубе. Проблема села в скважине, ресурс которой практически исчерпан, но денег на бурение новой нет. Из-за этого происходят постоянные сбои с водоснабжением.

«По нескольку раз в год отключают и зимой, и летом, а то что три дня подряд воды не было - такое впервые. Порядка трехсот домов сидело без воды, весь поселок. Глава сельского поселения никаких действий не предпринимает. Местные власти сказали, что проблемы со скважиной, дебит скважины истощен, а на строительство новой скважины финансов у нас нет. Сейчас люди ехали, кто к родственникам, кто к знакомым, даже привозной воды не было. У нас больше тысячи жителей, у людей уже накипело!» - рассказал НСН один из жителей поселка.

Мы рассказали о проблеме в Столбищах министру строительства ЖКХ и главе Татарстана Рустаму Минниханову, который в феврале помог нам решить проблему с водой в Казани.