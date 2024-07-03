«Добираться вплавь?»: Лесогорская попала в изоляцию из-за размытой дороги

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Примерно в 90 километрах от Краснодара находится станица Лесогорская, в которой проживают порядка 500 человек. При этом при малейшем дожде въезд в поселок заливает река, и люди остаются отрезанными от цивилизации, поскольку других дорог туда нет.

«Река выходит из русла и полностью смывает дорогу, одну-единственную, въезд в этот поселок. Въехать возможности нет вообще: туда не проедет ни машина с продуктами, ни "скорая", ни пожарная, вариантов нет вообще никаких, вплавь если только добираться. Там живут и старики, и дети. Если кому-то из стариков станет плохо, что тогда делать? Это было уже несколько раз, мы и жаловались, и писали, но все отвечают: мы не можем помочь, до свидания. Русло реки находится выше, чем сама дорога, оттуда идет вода и поднимается на дороге больше, чем на полметра, а где-то и на метр. Тем, кто ездит на легковых машинах, вариантов проехать нет. При этом проезд находится еще и под железной дорогой, то есть на высокой машине там проехать вообще нельзя, потому что там заграждение по высоте. Когда вода стоит, люди в изоляции – ни из поселка, ни в поселок вариантов попасть нет», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, люди не хотят превращаться в водоплавающих или лезть под товарные поезда, чтобы попасть домой. Мы попросили разобраться в ситуации краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева.

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В мае прошлого года мы рассказывали о ситуации в подмосковном Сухарево, где вместо горнолыжного комплекса рядом с жилыми домами вырос мусорный полигон. После выпуска «Кривой линии» местные власти зашевелились, однако с апреля детсадовцам вновь приходится дышать мусорным ветром.

«Год назад, когда вышел ваш выпуск, администрация приглашала несколько раз на встречи, были заседания, там были представители прокуратуры, ЖКХ, какая-то деятельность шла. Потом, в декабре нам прислали уведомление из прокуратуры о том, что объект неправильно зарегистрирован, земли используются не по назначению. В итоге с декабря тишина, ничего не произошло, а с апреля работы возобновились в утроенном формате. Сейчас то, что мы имеем, это горы строительных отходов в непосредственной близости от жилого массива. От ближайшего жилого дома, в котором проживают люди, меньше ста метров. Там же, у ЖК "Катуар" строится новая школа на тысячу мест, действует детский садик на 200 мест, а эти горы строительного мусора, которые к нам заводятся каждый день, растут и растут. Сделать с этим никто ничего не может. Администрация Мытищ считает, что все нормально, при этом разгрузка идет постоянно 24 на 7, постоянно грохот этих КамАЗов и днем, и ночью», - возмутилась местная жительница Тамара Анучкина.

Мы попросили главу Подмосковья Андрея Воробьева разобраться, почему мусорный беспредел продолжается.