«Добираться вплавь?»: Лесогорская попала в изоляцию из-за размытой дороги
Жители станицы в Краснодарском крае пожаловались НСН на превращение их единственной дороги в непроходимую топь для пожарных и «скорых», а в Подмосковье вновь «запахло» мусорной историей годичной давности.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале июля продолжает получать сигналы SOS из разных регионов России.
Жители станицы Лесогорская в Краснодарском крае из-за размытой дороги остаются отрезанными от цивилизации, в подмосковном Сухарево детсадовцев травят мусором. а в Москве жители одного из дворов недалеко от центра города безуспешно пытаются обратить внимание властей на «мертвую зону» для водителей.
***
Примерно в 90 километрах от Краснодара находится станица Лесогорская, в которой проживают порядка 500 человек. При этом при малейшем дожде въезд в поселок заливает река, и люди остаются отрезанными от цивилизации, поскольку других дорог туда нет.
«Река выходит из русла и полностью смывает дорогу, одну-единственную, въезд в этот поселок. Въехать возможности нет вообще: туда не проедет ни машина с продуктами, ни "скорая", ни пожарная, вариантов нет вообще никаких, вплавь если только добираться. Там живут и старики, и дети. Если кому-то из стариков станет плохо, что тогда делать? Это было уже несколько раз, мы и жаловались, и писали, но все отвечают: мы не можем помочь, до свидания. Русло реки находится выше, чем сама дорога, оттуда идет вода и поднимается на дороге больше, чем на полметра, а где-то и на метр. Тем, кто ездит на легковых машинах, вариантов проехать нет. При этом проезд находится еще и под железной дорогой, то есть на высокой машине там проехать вообще нельзя, потому что там заграждение по высоте. Когда вода стоит, люди в изоляции – ни из поселка, ни в поселок вариантов попасть нет», - рассказал НСН один из местных жителей.
По его словам, люди не хотят превращаться в водоплавающих или лезть под товарные поезда, чтобы попасть домой. Мы попросили разобраться в ситуации краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева.
***
В мае прошлого года мы рассказывали о ситуации в подмосковном Сухарево, где вместо горнолыжного комплекса рядом с жилыми домами вырос мусорный полигон. После выпуска «Кривой линии» местные власти зашевелились, однако с апреля детсадовцам вновь приходится дышать мусорным ветром.
«Год назад, когда вышел ваш выпуск, администрация приглашала несколько раз на встречи, были заседания, там были представители прокуратуры, ЖКХ, какая-то деятельность шла. Потом, в декабре нам прислали уведомление из прокуратуры о том, что объект неправильно зарегистрирован, земли используются не по назначению. В итоге с декабря тишина, ничего не произошло, а с апреля работы возобновились в утроенном формате. Сейчас то, что мы имеем, это горы строительных отходов в непосредственной близости от жилого массива. От ближайшего жилого дома, в котором проживают люди, меньше ста метров. Там же, у ЖК "Катуар" строится новая школа на тысячу мест, действует детский садик на 200 мест, а эти горы строительного мусора, которые к нам заводятся каждый день, растут и растут. Сделать с этим никто ничего не может. Администрация Мытищ считает, что все нормально, при этом разгрузка идет постоянно 24 на 7, постоянно грохот этих КамАЗов и днем, и ночью», - возмутилась местная жительница Тамара Анучкина.
Мы попросили главу Подмосковья Андрея Воробьева разобраться, почему мусорный беспредел продолжается.
***
Ну а в Москве жители одного и дворов на улице Маршала Вершинина устали каждый день рисковать своими жизнями из-за бездействия властей. При выезде из двора на дорогу не видно, едут ли там машины. На этом месте уже несколько раз случались ДТП, и люди просят установить там дорожное зеркало. Однако пока эти просьбы уходят в пустоту.
«При выезде из нашего двора на дорогу видимость серьезно ограничена припаркованными машинами. Невозможно определить, едут там машины или нет, из-за этого создается угроза ДТП. На этом месте ранее уже были ДТП, и мы попросили префектуру установить сферическое дорожное зеркало, однако там отказали, поблагодарив при этом за "активную жизненную позицию"», - рассказал НСН местный житель Владимир.
Мы переадресовали просьбу жителей двора на Вершинина мэру Москвы и руководству столичного ГАИ.
***
Отправить жалобу в «Кривую линию» могут жители любого региона России. Для этого следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Журналисты информационного агентства тщательно изучат ваше обращение. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр Моссовета объявил конкурс пьес о Москве
- СМИ: «Колесо обозрения» с людьми остановилось в парке Ростова-на-Дону
- Депутат Рады Кучеренко: Верхние этажи домов могут остаться без тепла и воды зимой
- Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ бизнес водочного магната Шефлера
- Шольц заявил, что Германия не поддержит план по прекращению огня
- СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе по Ливану
- Вице-премьер Новак заявил о готовности РФ поставлять газ через Украину после 2024 года
- Зеленский призвал Трампа обнародовать его план урегулирования конфликта
- СМИ: Мужчина открыл стрельбу в столичном Люблино
- Американцы в опросе назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru