Фуры, рыба и бобры: «Кривая линия» прекратила дорожные войны в Селятино
После обращения НСН к подмосковному губернатору решилась проблема с фурами в Селятино, тем временем в Красноармейске кто-то отравил реку, напугав жителей мертвой рыбой.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» отпраздновал еще одну победу. После наших обращений к властям Подмосковья решилась проблема с фурами, отравлявшими жизнь жителям Селятино. Кроме того, были наказаны несколько чиновников, смотревших на эту проблему сквозь пальцы.
Тем временем жители Красноармейска сообщили нам об экологической катастрофе, жертвами которой стали рыба и бобры, а детей спасла случайность.
***
В конце апреля жители Селятино пожаловались НСН на транспортный коллапс. Бесконечные потоки фур, нарушая запреты, день и ночь ездили через поселок, полиция на это не реагировала, в результате терпение людей лопнуло, и они начали перекрывать дороги «живым щитом», что вылилось в конфликты с водителями. После обращения НСН к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в прокуратуру удалось остановить этот беспредел.
По итогам проверки были вынесены представления главам Наро-Фоминского городского округа и местного ГИБДД. В поселке установили дополнительные дорожные знаки и сделали разметку, а для фур обустроили парковку на шоссе. Кроме того, вскоре после нашего эфира в Селятино дважды приезжал сам губернатор.
«По факту да, меры приняли: машин стало меньше, стоянки вдоль дорог исчезли, там поставили блоки, закрыли стояночные места, фуры сейчас не стоят, очередей особо нет ни по ночам, ни днем. Знаки везде поставили, что грузовым машинам запрещен проезд. Некоторые попадаются, как обычно, но очень редко. Гаишники ездят и ловят нарушителей. За Киевским шоссе сделали отдельную стоянку для этих фур, потому что раньше они все торчали в поселке. Такого столпотворения как раньше нет, можно спокойно заехать в поселок на легковой машине и выехать. По ночам очередей этих нет вдоль домов, стало гораздо лучше. Спасибо вам. На данный момент стало существенно лучше, чем было. Будем надеяться, что теперь так постоянно будет, но если вернется к тому, что было, я вам опять наберу», - поблагодарил НСН местный житель Владимир.
Ну а мы продолжим держать на контроле ситуацию в Селятино.
***
А вот в другом подмосковном городе, Красноармейске, на днях произошло экологическое бедствие. Местные жители случайно заметили дохлую рыбу на берегу реки Вори, в которой беззаботно купались дети. Вскоре город накрыл ужасный запах, а помимо рыбы в реке нашли еще и мертвых бобров.
«Все берега нашей реки Вори были усеяны дохлой рыбой. Девушки, которые входят в сообщество сапсерферов у нас в городе, собрали более 300 килограмм дохлой рыбы и нашли несколько дохлых бобров. Вонь ужасная. Выше по течению стоят несколько предприятий, в том числе, в районе города Хотьково и вверх по Ярославке, там и молочная продукция, и птицеферма там есть, и очистные плохо работают. Мы не знаем, кто что сливал, но рыба сдохла вся. Выше по течению, откуда все это пришло, есть несколько деревень, но они точно ни при чем. Это какие-то предприятия осуществляют время от времени сброс, потому что такое уже не в первый раз, несколько лет назад была точно такая же ситуация. Мы уже не знаем, если честно, что делать»,- пожаловалась НСН местная жительница Александра Зайцева.
По ее словам, никаких предупреждений не было, а мертвую рыбу случайно заметили люди, гулявшие у реки.
«Кто-то пошел гулять и заметил. Дети купались, но затем уже родители запретили им, никаких официальных оповещений не было, что купаться нельзя. Раньше в этой реке и купались, и раки водились, у нас хорошая рыба. Кстати, в выловленных рыбах и щука, и лещи, такие красивые все, но все дохлые. Минэкологии должны были выслать бригаду для отбора проб воды, но в результате никаких итогов. Про очистные сказали, что они включены в план ремонта в 2026 году, а там все прямотком в реку течет. Мы требуем установить виновников сброса», - заключила собеседница НСН.
Мы переадресовали эти вопросы в Минприроды и Росприроднадзор.
***
Отправить жалобу в «Кривую линию» могут жители любого региона России. Для этого следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Журналисты информационного агентства тщательно изучат ваше обращение. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
«Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия заняла четвертое место по экспорту сжиженного природного газа
- Герой России Магасумов получил 11 лет колонии за убийство девушки
- Член СПЧ призвала ввести уголовную ответственность за вебкам и кибербуллинг
- МО Польши: Забор на границе с Белоруссией можно преодолеть за 25 секунд
- Депутат Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин
- Композитор Курляндский отказался от «Золотой маски»
- МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ поста радиационного контроля ЗАЭС
- Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей
- Глава Минсельхоза Лут: Страховщики выплатили аграриям более миллиарда рублей
- Российские военнослужащие отработали в ходе учений удар «Ониксами» по кораблям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru