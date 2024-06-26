Фуры, рыба и бобры: «Кривая линия» прекратила дорожные войны в Селятино

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В конце апреля жители Селятино пожаловались НСН на транспортный коллапс. Бесконечные потоки фур, нарушая запреты, день и ночь ездили через поселок, полиция на это не реагировала, в результате терпение людей лопнуло, и они начали перекрывать дороги «живым щитом», что вылилось в конфликты с водителями. После обращения НСН к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в прокуратуру удалось остановить этот беспредел.

По итогам проверки были вынесены представления главам Наро-Фоминского городского округа и местного ГИБДД. В поселке установили дополнительные дорожные знаки и сделали разметку, а для фур обустроили парковку на шоссе. Кроме того, вскоре после нашего эфира в Селятино дважды приезжал сам губернатор.

«По факту да, меры приняли: машин стало меньше, стоянки вдоль дорог исчезли, там поставили блоки, закрыли стояночные места, фуры сейчас не стоят, очередей особо нет ни по ночам, ни днем. Знаки везде поставили, что грузовым машинам запрещен проезд. Некоторые попадаются, как обычно, но очень редко. Гаишники ездят и ловят нарушителей. За Киевским шоссе сделали отдельную стоянку для этих фур, потому что раньше они все торчали в поселке. Такого столпотворения как раньше нет, можно спокойно заехать в поселок на легковой машине и выехать. По ночам очередей этих нет вдоль домов, стало гораздо лучше. Спасибо вам. На данный момент стало существенно лучше, чем было. Будем надеяться, что теперь так постоянно будет, но если вернется к тому, что было, я вам опять наберу», - поблагодарил НСН местный житель Владимир.

Ну а мы продолжим держать на контроле ситуацию в Селятино.

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А вот в другом подмосковном городе, Красноармейске, на днях произошло экологическое бедствие. Местные жители случайно заметили дохлую рыбу на берегу реки Вори, в которой беззаботно купались дети. Вскоре город накрыл ужасный запах, а помимо рыбы в реке нашли еще и мертвых бобров.

«Все берега нашей реки Вори были усеяны дохлой рыбой. Девушки, которые входят в сообщество сапсерферов у нас в городе, собрали более 300 килограмм дохлой рыбы и нашли несколько дохлых бобров. Вонь ужасная. Выше по течению стоят несколько предприятий, в том числе, в районе города Хотьково и вверх по Ярославке, там и молочная продукция, и птицеферма там есть, и очистные плохо работают. Мы не знаем, кто что сливал, но рыба сдохла вся. Выше по течению, откуда все это пришло, есть несколько деревень, но они точно ни при чем. Это какие-то предприятия осуществляют время от времени сброс, потому что такое уже не в первый раз, несколько лет назад была точно такая же ситуация. Мы уже не знаем, если честно, что делать»,- пожаловалась НСН местная жительница Александра Зайцева.

По ее словам, никаких предупреждений не было, а мертвую рыбу случайно заметили люди, гулявшие у реки.

«Кто-то пошел гулять и заметил. Дети купались, но затем уже родители запретили им, никаких официальных оповещений не было, что купаться нельзя. Раньше в этой реке и купались, и раки водились, у нас хорошая рыба. Кстати, в выловленных рыбах и щука, и лещи, такие красивые все, но все дохлые. Минэкологии должны были выслать бригаду для отбора проб воды, но в результате никаких итогов. Про очистные сказали, что они включены в план ремонта в 2026 году, а там все прямотком в реку течет. Мы требуем установить виновников сброса», - заключила собеседница НСН.

Мы переадресовали эти вопросы в Минприроды и Росприроднадзор.

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