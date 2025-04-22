В Москве были задержаны подростки, жестоко избившие восьмиклассника

Уточняется, что правоохранители допрашивают подозреваемых, а также других свидетелей. К ним отнесли одноклассников и учителей. С пострадавшим проведут судебно-медицинскую экспертизу, это необходимо для определения тяжести причиненных травм.

Резонансное событие случилось 21 апреля в Новой Москве. В местной школе избили ученика за его неформальный внешний вид. СМИ сообщали, что у него была сломана челюсть. Восьмиклассника экстренно отправили в реанимацию.

Ранее Департамент образования и науки Москвы сообщил о создании комиссии для проверки школы №2120 после жестокого избиения ученика, напоминает НСН.

