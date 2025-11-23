СМИ: Королева Елизавета II могла быть одной из клиенток Эпштейна

По данным издания, соответствующая информация содержится в электронных письмах Эпштейна. Газета ссылается на архив из примерно 23 тысяч файлов, обнародованных на прошлой неделе. В материалах приводится предположение нобелевского лауреата по физике Мюррея Гелл-Мана о том, что королева Англии пользовалась финансовыми услугами Эпштейна.

Ранее в переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

