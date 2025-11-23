СМИ: Королева Елизавета II могла быть одной из клиенток Эпштейна
Согласно документам по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, в числе его клиентов могла быть покойная королева Великобритании Елизавета II, сообщает Daily Express.
По данным издания, соответствующая информация содержится в электронных письмах Эпштейна. Газета ссылается на архив из примерно 23 тысяч файлов, обнародованных на прошлой неделе. В материалах приводится предположение нобелевского лауреата по физике Мюррея Гелл-Мана о том, что королева Англии пользовалась финансовыми услугами Эпштейна.
Ранее в переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Королева Елизавета II могла быть одной из клиенток Эпштейна
- Келлог: Украина должна будет провести выборы в рамках мирного плана США
- Журналистка Оуэнс заявила о подготовке покушения на нее после расследования о поле жены Макрона
- СМИ: Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти
- СМИ: США готовятся начать скрытые операции в Венесуэле
- В соцсетях набирает популярность тренд на сидение в полной тишине
- Группу похищавших ветеранов СВО вымогателей задержали в Москве
- В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир
- Новиков: Желание ЕС изменить четыре пункта является отрицанием плана Трампа
- «Победа», «MAX» и «нейросеть» названы словами 2025 года в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru