В России могут появиться SMS-предупреждения о разговоре с мошенником

Внедрение SMS-сообщений, которые предупреждают о телефонном разговоре с мошенником, обсуждают в России. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

По его словам, власти готовят второй пакет законопроектов, нацеленных на борьбу с киберпреступностью. В нем будет отражено большое количество инициатив по противодействию злоумышленникам.

«Что мы обсуждаем: блокировку фишинговых сайтов, которые сейчас есть, без решения суда, внедрение систем предупреждающих SMS: когда разговариваешь с мошенником, тебе приходит SMS о том, что… звонок, который вам поступил, происходит от мошенника, будьте осторожны», - рассказал Шейкин.

Сенатор указал, что эксперты в области кибербезопасности и психологи анализируют цепочки и алгоритмы мошенников, стараясь внедрить механизм, который мог бы отсекать россиян от схем злоумышленников на любом этапе.

Между тем МВД предупредило, что мошенники начали использовать для связи с потенциальными жертвами телефонные номера с кодом Индии «+91».

