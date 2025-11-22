В России могут появиться SMS-предупреждения о разговоре с мошенником
Внедрение SMS-сообщений, которые предупреждают о телефонном разговоре с мошенником, обсуждают в России. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС.
По его словам, власти готовят второй пакет законопроектов, нацеленных на борьбу с киберпреступностью. В нем будет отражено большое количество инициатив по противодействию злоумышленникам.
«Что мы обсуждаем: блокировку фишинговых сайтов, которые сейчас есть, без решения суда, внедрение систем предупреждающих SMS: когда разговариваешь с мошенником, тебе приходит SMS о том, что… звонок, который вам поступил, происходит от мошенника, будьте осторожны», - рассказал Шейкин.
Сенатор указал, что эксперты в области кибербезопасности и психологи анализируют цепочки и алгоритмы мошенников, стараясь внедрить механизм, который мог бы отсекать россиян от схем злоумышленников на любом этапе.
Между тем МВД предупредило, что мошенники начали использовать для связи с потенциальными жертвами телефонные номера с кодом Индии «+91».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России могут появиться SMS-предупреждения о разговоре с мошенником
- В Рыльске ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровском
- Президент Паралимпийского комитета РФ попал в базу «Миротворца»
- Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО
- В Сызрани два человека погибли при атаке БПЛА
- На контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса произошел крупный пожар
- Торговля России и ЕС в сентябре упала до минимума с июня 1999 года
- Над Россией уничтожили 69 украинских беспилотников
- Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей
- Песков не исключил, что Путин посетит новые регионы до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru