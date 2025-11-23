Келлог: Украине предстоит принять ряд тяжелых решений по территориям

Он назвал американский план урегулирования хорошим, хотя и требующим детализации. Келлог обозначил возможную последовательность действий: сначала соглашение с Украиной, а затем подключение к этому процессу России.

Что касается визита президента Зеленского в США, то он, по словам дипломата, возможен, но окончательно не согласован.

Ранее стало известно, что Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

