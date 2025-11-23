Келлог: Украине предстоит принять ряд тяжелых решений по территориям
Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире Fox News высказал мнение о необходимости трудных решений со стороны украинских властей для прекращения конфликта.
Он назвал американский план урегулирования хорошим, хотя и требующим детализации. Келлог обозначил возможную последовательность действий: сначала соглашение с Украиной, а затем подключение к этому процессу России.
Что касается визита президента Зеленского в США, то он, по словам дипломата, возможен, но окончательно не согласован.
Ранее стало известно, что Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
