Келлог: Украине предстоит принять ряд тяжелых решений по территориям

Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире Fox News высказал мнение о необходимости трудных решений со стороны украинских властей для прекращения конфликта.

Келлог: Украина должна будет провести выборы в рамках мирного плана США

Он назвал американский план урегулирования хорошим, хотя и требующим детализации. Келлог обозначил возможную последовательность действий: сначала соглашение с Украиной, а затем подключение к этому процессу России.

Что касается визита президента Зеленского в США, то он, по словам дипломата, возможен, но окончательно не согласован.

Ранее стало известно, что Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Evgeniy Maloletka / AP
ТЕГИ:РоссияВладимир ЗеленскийУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры