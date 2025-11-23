В Госдуме выступили против расширения семейной ипотеки на «вторичку» в регионах

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил с критикой инициативы о расширении действия семейной ипотеки на весь рынок жилья вторичного фонда, сообщает РИА Новости.

По его словам, данная программа изначально нацелена на поддержку жилищного строительства. Парламентарий считает, что использовать льготную ипотеку для покупки «вторички» целесообразно исключительно в регионах, испытывающих дефицит нового жилья и проблемы в строительной сфере и где льготная программа уже применяется.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовятся рассмотреть инициативу по распространению действия семейной ипотеки на всю вторичную недвижимость в России. Поводом для этого решения стали многочисленные обращения граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
