В Госдуме выступили против расширения семейной ипотеки на «вторичку» в регионах

По его словам, данная программа изначально нацелена на поддержку жилищного строительства. Парламентарий считает, что использовать льготную ипотеку для покупки «вторички» целесообразно исключительно в регионах, испытывающих дефицит нового жилья и проблемы в строительной сфере и где льготная программа уже применяется.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовятся рассмотреть инициативу по распространению действия семейной ипотеки на всю вторичную недвижимость в России. Поводом для этого решения стали многочисленные обращения граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

