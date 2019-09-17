Во имя чего? В Совфеде усомнились в новой системе пенсионных накоплений

Российский Минфин предложил принять поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, разрешив россиянам самим откладывать на будущую пенсию. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Публичное обсуждение законопроекта продлится до конца сентября 2019-го.

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил в эфире НСН, что призывать людей самим откладывать на пенсию в условиях падения доходов – как минимум, несколько преждевременно.

«Вкус людей к пенсионным накоплениям есть, они откликнулись на первоначальную модель. Но это было за счет общих отчислений: 22 процента расщеплялись на 16 и 6. Здесь модель предлагает чисто добровольные отчисления, на другие не даст своего согласия ни социальный блок правительства, ни профсоюзы.