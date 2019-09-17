Во имя чего? В Совфеде усомнились в новой системе пенсионных накоплений
Сенатор Валерий Рязанский заявил в эфире НСН, почему анонсированная Минфином новая модель пенсионных накоплений не заинтересует россиян.
Российский Минфин предложил принять поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, разрешив россиянам самим откладывать на будущую пенсию. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Публичное обсуждение законопроекта продлится до конца сентября 2019-го.
Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил в эфире НСН, что призывать людей самим откладывать на пенсию в условиях падения доходов – как минимум, несколько преждевременно.
«Вкус людей к пенсионным накоплениям есть, они откликнулись на первоначальную модель. Но это было за счет общих отчислений: 22 процента расщеплялись на 16 и 6. Здесь модель предлагает чисто добровольные отчисления, на другие не даст своего согласия ни социальный блок правительства, ни профсоюзы.
Сейчас на эту тему рассуждать, в условиях падения доходов, попросту рано. Говорить о том, что люди сейчас готовы отложить на старость... Наверное, будет небольшая прослойка людей, которые способны это делать. Но опять же - во имя чего? Можно положить эти деньги в банк и дождаться результатов. Пенсионные накопления должны быть выше, они должны быть более интересны (чем банковские вклады) для граждан, тогда люди будут часть своей зарплаты отдавать. Либо эти отчисления должны быть на полудобровольной, корпоративной основе: когда я отдам рубль, и отдаст за меня работодатель. Такой моделью граждане тоже заинтересуются», - сказал сенатор.
Ранее экономист Никита Кричевский в эфире НСН призвал россиянок тратить материнский капитал не на улучшение жилищных условий или образование детей, а откладывать эти средства на будущую пенсию.
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