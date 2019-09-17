Названа дата старта новой пенсионной реформы
Новая система накопительных пенсий в России с возможностью граждан финансировать пособие по возрасту за счет личного дохода должна вступить в силу с начала 2021 года. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта министерство финансов разместило на портале проектов нормативных правовых актов.
Как сообщает ТАСС, россиянам предоставят возможность за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства. Публичное обсуждение инициативы начинается сегодня и должно быть завершено к 30 сентября. При этом текст документа до сих пор не появился в свободном доступе.
Ранее Минфин направил инициативу на согласование в Минтруд. Документ носит рабочее название «о гарантированном пенсионном продукте».
Эта разработка призвана заменить законопроект об индивидуальном пенсионном капитале.
Новая система предусматривает налоговые льготы для бизнеса и вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором. Государство обязуется гарантировать сохранность долгосрочных пенсионных накоплений.
Предполагала, что работник будет самостоятельно переводить 6% своей зарплаты на накопительную пенсию вместо работодателя, причём он сможет отказаться от их уплаты.
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