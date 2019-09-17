Названа дата старта новой пенсионной реформы

Новая система накопительных пенсий в России с возможностью граждан финансировать пособие по возрасту за счет личного дохода должна вступить в силу с начала 2021 года. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта министерство финансов разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщает ТАСС, россиянам предоставят возможность за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства. Публичное обсуждение инициативы начинается сегодня и должно быть завершено к 30 сентября. При этом текст документа до сих пор не появился в свободном доступе.

Ранее Минфин направил инициативу на согласование в Минтруд. Документ носит рабочее название «о гарантированном пенсионном продукте».