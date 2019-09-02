Кричевский призвал россиянок отправлять маткапитал на будущую пенсию
Экономист рассказал в эфире НСН, как лучше подготовиться к очередной реформе системы пенсионных накоплений.
Пенсионный фонд России предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий, а именно увеличить сумму, которую вышедшие на пенсию граждане могут получить единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Если сейчас деньги на руки сразу получают те, кто накопил менее пяти процентов от общей суммы выплаты, то в будущем, согласно плану ПФР, планка будет поднята до 20 процентов.
Экономист Никита Кричевский в интервью НСН заявил, что инициатива ПФР – это способ закрыть тему с пенсионными накоплениями.
«Любая инициатива власти диктуется актуальными обстоятельствами. Изменения порядка выплаты накопительной части пенсии, на мой взгляд, следствие плачевной ситуации с пенсионными накоплениями по стране в целом. По-моему мнению, накопительная пенсионная система давно и эффективно разворовывалась, свидетельством чему являются многочисленные аресты тех господ, которые еще вчера были респектабельными владельцами негосударственных пенсионных фондов, а сегодня – жители Британии, Франции и других западноевропейских государств.
Вопрос о закрытии темы с пенсионными накоплениями стоял уже давно, и одним из способов снижения актуальности этой проблемы было повышение пенсионного возраста в прошлом году. Это была отсрочка минимум на 5 лет, которая давала возможность что-либо придумать, чтобы эту систему микшировать и снять с повестки дня как неактуальную», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что реформа системы накопительных пенсий не сулит будущим пенсионерам ничего хорошего. А россиянкам он посоветовал откладывать материнский капитал на будущую пенсию.
«Сегодня мы видим, что такое решение было найдено. Оно заключается в том, что меняются правила начисления пенсионных накоплений. По ныне существующим правилам, если вы скопили менее пяти процентов прожиточного минимума пенсионера на ежемесячные выплаты, вы получаете всю сумму единовременно. По новым правилам, а они, вне всякого сомнения, будут утверждены, этот показатель увеличивается в четыре раза. Как следствие, если сумма ежемесячных выплат пенсионных накоплений будет менее 20% от прожиточного минимума пенсионера, а это почти около 1770 рублей, вам выплатят всю сумму сразу единовременно через кассу.
Для пенсионеров, особенно будущих, эта ситуация не представляет ничего хорошего. Деньги, которые вы получаете единовременно, имеют свойство очень быстро расходоваться. Единственное, что можно посоветовать тем, кто задумывается о своих пенсиях и по совместительству претендует на материнский капитал – откладывать маткапитал не на приобретение жилья и не на образование детей, а как раз на свою будущую пенсию. Появляется призрачная, но, тем не менее, возможность получать две-три тысячи рублей в месяц дополнительно после того, как вы выйдете на пенсию», - заключил экономист.
Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что никакой выгоды для граждан в реформе системы пенсионных накоплений нет.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кричевский призвал россиянок отправлять маткапитал на будущую пенсию
- Премьер-министр Грузии уходит в отставку
- Из-за торговой войны США с Китаем мир ждет нефть за 50-60 долларов
- Путин в Иркутской области направляется в Тулун
- Играем при любой погоде. «СeрьГa» порадует легендарными хитами «НАШИх В ГОРОДЕ»