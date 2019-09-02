Кричевский призвал россиянок отправлять маткапитал на будущую пенсию

Пенсионный фонд России предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий, а именно увеличить сумму, которую вышедшие на пенсию граждане могут получить единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Если сейчас деньги на руки сразу получают те, кто накопил менее пяти процентов от общей суммы выплаты, то в будущем, согласно плану ПФР, планка будет поднята до 20 процентов.

Экономист Никита Кричевский в интервью НСН заявил, что инициатива ПФР – это способ закрыть тему с пенсионными накоплениями.

«Любая инициатива власти диктуется актуальными обстоятельствами. Изменения порядка выплаты накопительной части пенсии, на мой взгляд, следствие плачевной ситуации с пенсионными накоплениями по стране в целом. По-моему мнению, накопительная пенсионная система давно и эффективно разворовывалась, свидетельством чему являются многочисленные аресты тех господ, которые еще вчера были респектабельными владельцами негосударственных пенсионных фондов, а сегодня – жители Британии, Франции и других западноевропейских государств.

Вопрос о закрытии темы с пенсионными накоплениями стоял уже давно, и одним из способов снижения актуальности этой проблемы было повышение пенсионного возраста в прошлом году. Это была отсрочка минимум на 5 лет, которая давала возможность что-либо придумать, чтобы эту систему микшировать и снять с повестки дня как неактуальную», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что реформа системы накопительных пенсий не сулит будущим пенсионерам ничего хорошего. А россиянкам он посоветовал откладывать материнский капитал на будущую пенсию.