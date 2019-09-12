Потапенко: Государство не понимает, что нам не хватает денег

Дмитрий Потапенко: «Сколько уже можно перемывать эту тему? Давайте поговорим о главном: нужно вводить почасовую оплату труда! Да, я понимаю, что сейчас в этом контексте мы увидим крайне смешные цифры. И эти цифры спровоцируют дискуссию. Что же такое «минимальная заработная плата»? С этой минимальной заработной платы не должно быть никаких налогов! Более того, есть очень смешной аспект, о котором мы забываем и не говорим. На бюджетников, которые получают эту минимальную заработную плату, работает огромное количество бухгалтеров, учетчиков, расчётчиков, и далее – по списку. Давайте освободим этих людей от рабского и никому не нужного труда! А когда мы освободим эти рабочие места, снизив тем самым затраты на заработную плату, мы сможем повысить не только минимальную заработную плату, но и увеличить почасовую оплату», - рассказал он НСН.

