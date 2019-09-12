Потапенко: Государство не понимает, что нам не хватает денег
Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей экономической сферы.
В России создадут специальные бюро кредитных историй
В России создадут специальные бюро кредитных историй, которые получат доступ к данным о доходах россиян. Предполагается, что квалифицированные бюро будут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан вместо банков и отправлять в кредитную организацию уже готовый ответ по запросу.
Дмитрий Потапенко: «К чему приведёт такая аутсорсинговая экономика? Нет, мы с вами не станем брать меньше денег в долг, просто просить их будем у наших соседей. Нам с вами не хватает денег. И если бы наши власти чуть тщательней просчитывали свои решения, то сконцентрировались именно на этом аспекте. Как одно из предложений, с нее не должно быть никаких налогов. Если претворить это в жизнь, думаю, все встанет на свои места», - подчеркнул Дмитрий Потапенко, общаясь с НСН.
Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12130 рублей
Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Дмитрий Потапенко: «Сколько уже можно перемывать эту тему? Давайте поговорим о главном: нужно вводить почасовую оплату труда! Да, я понимаю, что сейчас в этом контексте мы увидим крайне смешные цифры. И эти цифры спровоцируют дискуссию. Что же такое «минимальная заработная плата»? С этой минимальной заработной платы не должно быть никаких налогов! Более того, есть очень смешной аспект, о котором мы забываем и не говорим. На бюджетников, которые получают эту минимальную заработную плату, работает огромное количество бухгалтеров, учетчиков, расчётчиков, и далее – по списку. Давайте освободим этих людей от рабского и никому не нужного труда! А когда мы освободим эти рабочие места, снизив тем самым затраты на заработную плату, мы сможем повысить не только минимальную заработную плату, но и увеличить почасовую оплату», - рассказал он НСН.
Страховая пенсия по старости может вырасти в 2020 на 6,6 процента
Страховая пенсия по старости может вырасти в 2020 на 6,6 процента. При этом инфляция по итогам этого года прогнозируется на уровне 3,8 процента, а следующего - три процента. Цена пенсионного балла вырастет с 87,24 рубля до 93 рублей.
Дмитрий Потапенко: «Хорошая штука – страховая пенсия по старости. Периодически заглядываю на свой пенсионный счет: сказки можно с него писать! Как обычно мы видим, что весь счет начинается с какого-нибудь 2004 года, а все, что наработано до этого, должно быть доказано. Поэтому было бы идеально для начала говорить о том, что сегодня нужны методики, которые позволяли бы полностью учитывать весь стаж», - заявил Дмитрий Потапенко в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.