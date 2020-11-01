Во Франкфурте-на-Майне молодежь напала на полицейских

Из девяти человек, которые были задержаны, восьмерых уже отпустили.

Аналогичный инцидент произошел во Франкфурте-на-Майне также в пятницу вечером. Нападению 25 подростков подверглись патрульные полицейские. Один из них пострадал.

По мнению правоохранителей, рост агрессии молодежи связан с введением нового карантина в Германии из-за коронавируса.

«У них не хватает возможностей переключиться, например, на клубы или стадионы. И затем всегда по пятам следуем мы и говорим: "Это вам не позволено, это..», - цитирует Bild представителя полиции Александера Кисслинга.

Отмечается, что подобные нападения молодежи регистрируют во многих городах Германии. Известно, что молодые люди распивают спиртное, слушают музыку, собираясь на площадях немецких городов.

Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН сообщила, какими опасениями делятся россияне на фоне пандемии COVID-19.

«У многих наблюдаются симптомы уже имевшихся расстройств от возрастающего уровня стресса. И после снятия ограничений, а не во время самоизоляции, обращений лично в моей практике стало больше. Это некий «накопительный эффект», - отметила собеседница НСН.

