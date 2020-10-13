COVID-тревожные: Психолог выявила парадокс в поведении россиян

«Я не уверена, что таких клиентов стало больше, но есть те, у кого ухудшилась ситуация в связи с карантином. У многих наблюдаются симптомы уже имевшихся расстройств от возрастающего уровня стресса. И после снятия ограничений, а не во время самоизоляции, обращений лично в моей практике стало больше. Это некий «накопительный эффект», - отметила собеседница НСН.

Самой большой проблемой оказалось, что людям сложно сосуществовать в небольшой квартире много дней подряд, особенно, если в семьях есть дети.

«Люди опасались за свое финансовое положение, но в целом страхи оставались одними и теми же. У некоторых появлялись фобии выхода на улицу и другие фобии, даже не связанные с самим заболеванием. Повышенный уровень тревожности давал такой эффект. Пандемия становилась катализатором опасений, сама по себе она не так тревожила россиян. Сейчас же люди готовятся к предстоящим ограничениям, кто-то уезжает в загородные дома… Не могу сказать, что это частая тема, но она возникает», - констатировала Наталья Ошемкова.

Пандемия коронавируса негативно сказалась на психическом здоровье миллионов жителей планеты. Люди испытывают панику и страх, заявил ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По подсчетам ВОЗ, сегодня от психических расстройств страдает около миллиарда человек. При этом качественная медицинская помощь большей части из них недоступна.



