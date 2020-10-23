Ученые из Charite: локдаун при коронавирусе успокаивает

Ученые из берлинской клиники Charite и института психологии университета в Инсбруке установили, что введение локдауна из-за пандемии коронавируса успокаивает психику граждан, в то время как снятие органичений повышает стресс у населения, передает РИА Новости.

Стресс, вызванный ситуацией с коронавирусом, был особенно высок в первые месяцы пандемии. Введение строгих карантинных мер подействовало успокаивающе на психику граждан. Ослабление локдауна, напротив, привело к повышению уровня стресса, сообщает агентство результаты исследования.

Причиной беспокойства выступали экономические потери, но ситуация локдауна была однозначна и всем понятна, что снижало уровень тревожности людей.

По данным ученых, лучше всего пандемию в психологическом плане переживали пожилые люди.

Исследования прошло в ФРГ и Австрии в апреле и мае 2020 года, опрошено 1538 человек.

Тем временем в Москве за отсутствие масок и перчаток с 1 сентября отштрафовано более 46 тысяч человек, пишет RT.

Как напоминает Ura.ru, в России за последние сутки выявлены 17,34 тысячи новых больных коронавирусом.

