Внимание к деталям: Как отличить реального автодилера от мошенников
Автоюрист Дмитрий Славнов и эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказали НСН, по каким признакам можно распознать мошенников-автодилеров.
На мошеннические сайты-клоны невозможно наткнуться случайно, мошенники рассылают их потенциальным жертвам, поэтому вместо клика по ссылке, лучше вбить в браузере наименование компании и проверить, действительно ли она предлагает автомобили по таким ценам, посоветовал в беседе с НСН эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
Участились случаи мошенничеств с продажей несуществующих автомобилей из Европы. По данным ИБ-компании UserGate uFactor, злоумышленники через соцсети предлагают купить пригнанный из Европы автомобиль по цене ниже рыночной. При этом пользователю предлагают проверить название и реквизиты организации: кибермошенники используют реальные договоры и реквизиты компаний. Дворянский посоветовал не переходить по ссылке из рекламного предложения, а отдельно через браузер найти сайт реальной компании-дилера и узнать, действительно ли предложение исходит от них.
«Сейчас машины подорожали, люди ищут какие-то выгодные варианты. И мошенники просто эксплуатируют этот инфоповод. Основной момент здесь какой: человеку присылается реклама этого сайта. То есть это, по сути, обычная рассылка: в соцсетях, мессенджерах, либо через почту. Нельзя просто найти этот сайт через браузер. Если есть сомнения, что копируется какой-то известный автосалон либо дилер, нужно не переходить по этой ссылке, а в браузере вбить название этого и посмотреть, есть ли на их официальном сайте действительно такая программа, такое приложение. Второй момент — фейковые сайты делаются на скорую руку и в большом количестве, поэтому у злоумышленников нет возможности делать его хорошим, качественным, с глубокой проработкой. Там можно обнаружить грамматические, синтаксические ошибки, в целом визуально сайт выглядит неаккуратно. Важно не полениться и почитать отзывы. Если фейковый сайт или компания уже хотя бы два дня существует, по ним уже много отзывов», — сказал эксперт.
Также он призвал не пренебрегать установкой и регулярными обновлениями качественного антивирусного ПО как на смартфон, так и на стационарный компьютер. Это средство будет очень эффективно, если мошенники рассылают ссылки на фишинговые сайты.
Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с НСН подчеркнул, что перед тем, как перевести куда-то крупную сумму денег, не нужно лениться тщательно проверить сайт.
«Раньше была такая схема со страховками. Тоже были сайты-клоны, на них переходили, отправляли деньги якобы за полисы. Делали название сайта вместо reso.ru — 1reso.ru или где-то L на I меняли. Поэтому нужно читать внимательно название сайта, нельзя руководствоваться тем, что авось пронесет. Когда вы переходите дорогу, смотрите по сторонам, так же и здесь. Вы кому-то сейчас будете платить большие деньги, поэтому посмотрите, что за сайт, вбейте в поисковик, проверьте, как он давно на рынке, что это за ребята. Проверьте ООО, сейчас это можно сделать абсолютно бесплатно, вам покажут даже, сколько у них судебных дел есть. Другое дело, что лень-матушка и русский авось — так и работает», — считает юрист.
Он также рассказал о популярных «крючках», на которые часто попадаются жертвы мошенничеств.
«Жадность всегда была и есть в приоритете. Даже сейчас бывает клиент звонит и говорит: «Я купил машину, меня обманули, попал в руки мошенников». Спрашиваю: "Дешевле покупали, по низу рынка?" Отвечает: "Да, по низу рынка". И тут сразу уже понятно, на что он купился. Так же и здесь: показывают красивые картиночки-завлекалочки, цена ниже рынка. Еще одна уловка мошенников: "О, да мы с тобой земляки, приезжай в офис". И в офисе дают ему кофе с шоколадкой, говорят, что, мол, ничего не надо, ни предоплаты, ничего, подумаете, созреете, приходите. Он тает, плывет, и весь такой растаявший приходит на следующий день: "Все, мы готовы!" И уже даже договор не читает. Все, он в руках мошенников. Думать и внимательно читать любую информацию — самое главное», — подчеркнул Славнов.
Ранее Дмитрий Славнов рассказывал НСН, как вести себя при взаимодействии с автоподставщиками, которые переоделись в сотрудников ГИБДД.
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