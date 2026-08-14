Россиянам назвали самую опасную технологию мошенников в 2026 году

По его словам, злоумышленники «каждый день придумывают новые сценарии, новые голоса, новые лица». Он отметил, что это связано с удешевлением технологий и сохраняющимся доверием людей.

«Создать дипфейк можно за 50 рублей, число атак выросло в 26 раз, ущерб уже исчисляется миллиардами», — указал эксперт.

Щербаков добавил, что мошенники будут всегда, а защититься от них помогут «постоянная готовность остановиться, проверить и не поддаваться на срочность».

Ранее главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков заявил «Радиоточке НСН», что соцсети не смогут выявлять дипфейки, так как специального механизма нет, а ошибки будут вызывать смех и недоумение пользователей.

