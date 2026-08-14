Россиянам назвали самую опасную технологию мошенников в 2026 году
Самой опасной технологией мошенников стали дипфейки. Об этом «Ленте.ру» заявил технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.
По его словам, злоумышленники «каждый день придумывают новые сценарии, новые голоса, новые лица». Он отметил, что это связано с удешевлением технологий и сохраняющимся доверием людей.
«Создать дипфейк можно за 50 рублей, число атак выросло в 26 раз, ущерб уже исчисляется миллиардами», — указал эксперт.
Щербаков добавил, что мошенники будут всегда, а защититься от них помогут «постоянная готовность остановиться, проверить и не поддаваться на срочность».
Ранее главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков заявил «Радиоточке НСН», что соцсети не смогут выявлять дипфейки, так как специального механизма нет, а ошибки будут вызывать смех и недоумение пользователей.
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