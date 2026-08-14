ПВО за 12 часов сбила 221 украинский БПЛА над десятью регионами
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Дежурные средства ПВО поражали цели в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Удары дронов отражали над территориями десяти регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Тульскую и Московскую области, а также Краснодарский край и Крым.
Кроме того, перехваты украинских БПЛА прошли над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в военном ведомстве.
Межу тем в Минобороны сообщили, что российские военные за неделю уничтожили более 7 тысяч беспилотников ВСУ и более десяти украинских ракет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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