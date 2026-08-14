Депутат Матвеев объяснил, как отменит снятие с выборов в Госдуму
Михаил Матвеев заявил НСН, что уже написал обращение к президенту России, а также рассчитывает на другое решение суда за пределами Самарской области.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил НСН о намерении обжаловать судебное решение, которым его сняли с выборов.
Самарский областной суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева. Он указал на существенные процессуальные нарушения в ходе разбирательства. По его словам, суд не дал ему права полноценно аргументировать свою позицию.
«Безусловно, мы будем обжаловать это решение. Мы пока не получили мотивировочную часть решения — она будет готова только завтра. Сейчас преждевременно говорить о том, какие будут аргументы, но некоторые из них уже сейчас очевидны. Судья отказывала нам в вызове свидетелей, в назначении экспертиз, в приглашении специалистов. Мной сегодня заявлялся отвод и судье, и прокуратуре. Одно из оснований, которое я вижу, — то, что нам не было предоставлено в полном объёме право на защиту и на представление необходимых доказательств в поддержку своих доводов. Над текстом апелляционной жалобы будет работать целая команда профессиональных юристов», — сказал собеседник НСН.
Матвеев рассчитывает, что при рассмотрении дела за пределами Самарской области доводы защиты будут изучены более объективно.
«Мне изначально было понятно, что на областном уровне будет решение о снятии с выборов, потому что самарские суды очень зависимы от административных структур. Думаю, на судью оказывалось определённое политическое воздействие. Мы надеемся, что, когда рассмотрение дела выйдет за пределы Самарской области, такого давления уже не будет и появится возможность рассмотреть те доводы, которые были проигнорированы в суде первой инстанции. Кроме того, сегодня я написал обращение к президенту — оно очень хорошо разошлось в Сети, там много репостов и так далее. Я надеюсь, что, может быть, на эту ситуацию обратят внимание ещё и по политической линии. Мне кажется, что здесь очень мало юриспруденции и очень много политики», — добавил Матвеев.
Основанием для снятия стали претензии по авторским правам. Региональный избирком поддержал иск, в котором указывалось на использование в агитации чужих фотографий и шрифтов Microsoft, лицензия на которые ограничена для России после 2022 года. Иск подала 63-летняя конкурентка Матвеева Анна Саранцева из Партии пенсионеров. Она утверждала, что депутат использовал снимки без согласия правообладателей, в том числе из МИА «Россия сегодня» и «Комсомольской правды». В суде были допрошены фотографы, подтвердившие использование их работ без разрешения.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с НСН допустил, что Госдума без Матвеева только выиграет.
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