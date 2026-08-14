Матвеев рассчитывает, что при рассмотрении дела за пределами Самарской области доводы защиты будут изучены более объективно.



«Мне изначально было понятно, что на областном уровне будет решение о снятии с выборов, потому что самарские суды очень зависимы от административных структур. Думаю, на судью оказывалось определённое политическое воздействие. Мы надеемся, что, когда рассмотрение дела выйдет за пределы Самарской области, такого давления уже не будет и появится возможность рассмотреть те доводы, которые были проигнорированы в суде первой инстанции. Кроме того, сегодня я написал обращение к президенту — оно очень хорошо разошлось в Сети, там много репостов и так далее. Я надеюсь, что, может быть, на эту ситуацию обратят внимание ещё и по политической линии. Мне кажется, что здесь очень мало юриспруденции и очень много политики», — добавил Матвеев.

Основанием для снятия стали претензии по авторским правам. Региональный избирком поддержал иск, в котором указывалось на использование в агитации чужих фотографий и шрифтов Microsoft, лицензия на которые ограничена для России после 2022 года. Иск подала 63-летняя конкурентка Матвеева Анна Саранцева из Партии пенсионеров. Она утверждала, что депутат использовал снимки без согласия правообладателей, в том числе из МИА «Россия сегодня» и «Комсомольской правды». В суде были допрошены фотографы, подтвердившие использование их работ без разрешения.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с НСН допустил, что Госдума без Матвеева только выиграет.

