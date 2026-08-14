Эксперт объяснил, как кредитная карта уменьшает сумму одобренной ипотеки

Проскурин подчеркнул, что простого погашения задолженности перед обращением в банк недостаточно. Чтобы сведения в кредитной истории обновились и повысились шансы на одобрение нужной суммы, ненужные карты рекомендуется полностью закрыть за два-три месяца до подачи заявки.

При этом наличие самой кредитки не гарантирует автоматического отказа в выдаче жилищного займа. Однако она может стать критичным фактором для тех заемщиков, чей ПДН уже приближается к предельному уровню из-за других кредитов или невысокого подтвержденного дохода.

Между тем досрочное погашение кредита теряет экономический смысл, если его процентная ставка ниже доходности по банковским вкладам, предупреждает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

