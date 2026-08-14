Эксперт объяснил, как кредитная карта уменьшает сумму одобренной ипотеки
Кредитная карта с лимитом в 100 тысяч рублей способна уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на миллион. Об этом «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.
По словам эксперта, банки при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по открытым кредитным лимитам. Чем выше эта совокупная нагрузка, тем меньше денег клиент сможет получить на покупку жилья.
Проскурин подчеркнул, что простого погашения задолженности перед обращением в банк недостаточно. Чтобы сведения в кредитной истории обновились и повысились шансы на одобрение нужной суммы, ненужные карты рекомендуется полностью закрыть за два-три месяца до подачи заявки.
При этом наличие самой кредитки не гарантирует автоматического отказа в выдаче жилищного займа. Однако она может стать критичным фактором для тех заемщиков, чей ПДН уже приближается к предельному уровню из-за других кредитов или невысокого подтвержденного дохода.
Между тем досрочное погашение кредита теряет экономический смысл, если его процентная ставка ниже доходности по банковским вкладам, предупреждает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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