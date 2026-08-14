Концерт Канье Уэста в Казахстане отменили из-за непогоды
Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы перенесли на 15 августа из-за разгула стихии и проблем с городской инфраструктурой. Изначально выступление должно было состояться сегодня, однако организаторы были вынуждены сдвинуть его на завтра на то же самое время.
Причиной стали обрушившиеся на город сильные ливни и молнии, которые привели к масштабным отключениям электроэнергии. В частности, подача света прекратилась в Бостандыкском районе, где расположен Центральный стадион, готовившийся принять культового артиста.
Это шоу анонсировалось как первое полноценное стадионное выступление Уэста в Казахстане. Ранее рэпер уже приезжал в республику в 2013 году, но тогда дал лишь частный концерт на свадьбе внука экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.
Ранее популярный российский актер Сергей Бурунов восхитился Канье Уэстом и отверг идею собственного трека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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