Концерт Канье Уэста в Казахстане отменили из-за непогоды

Причиной стали обрушившиеся на город сильные ливни и молнии, которые привели к масштабным отключениям электроэнергии. В частности, подача света прекратилась в Бостандыкском районе, где расположен Центральный стадион, готовившийся принять культового артиста.

Это шоу анонсировалось как первое полноценное стадионное выступление Уэста в Казахстане. Ранее рэпер уже приезжал в республику в 2013 году, но тогда дал лишь частный концерт на свадьбе внука экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Ранее популярный российский актер Сергей Бурунов восхитился Канье Уэстом и отверг идею собственного трека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

