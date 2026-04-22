«Опоздали на 20 лет»: Почему камеры не помогут в борьбе с автоподставщиками
Константин Крохмаль раскрыл НСН, что автоподставщиков в России надо превращать в абсолютных бомжей по примеру Китая, а также судить их по статье за убийство и терроризм.
Нельзя доказать автоподставу по камерам, нужно специальное расследование, которым будет заниматься специальный шериф, так как автоподставщики сегодня уже используют «машины-одноразки». Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
В МВД разрабатывают меры по ужесточению борьбы со страховыми мошенниками. Так, страховщики предложили создать единую базу таких преступников с доступом для всех компаний, а также запрещать мошенникам водить авто на срок 1–3 года и конфисковывать машину. Об этом пишут «Известия». Это будет касаться тех, кого суд признал виновным. Также представители отрасли запросили доступ ко всем дорожным камерам города, чтобы проверять аварии на признаки мошенничества. Крохмаль заявил, что эти запоздалые меры будут иметь едва заметный эффект.
«Россия запоздала с автоподставщиками где-то на 20 лет, и мошенников на дорогах победить уже не получится. Нужно вводить не мошенничество, а квалифицировать это, как терроризм. В Китае за это понижают социальный статус до уровня бомжа и дают очень серьезные сроки. Потому что автоподставщик покушается на жизнь человека. Идет цепная реакция, когда в это вовлечены члены семьи, пожилые люди. Огромное количество людей умирает раньше. То, что вводится, может быть, чуть-чуть сгладит на 15%, но ничего не поменяется. Здесь нужно использовать статьи УК РФ о покушении на убийство и полностью конфисковывать все активы преступников и членов их семей. У нас сейчас ситуация с автоподставщиками такая, какая была в 1985-1987 годах», - рассказал он.
Крохмаль уточнил, что доказать по камерам видеонаблюдения автоподставу почти невозможно, и для расследования нужны специальные шерифы.
«По камерам доказать это нереально. Это нужно специальное расследование, специальная цепочка действий. Нужно использовать идентичные случаи. Надо пробивать машину по базе, смотреть, где она еще участвовала. Это так называемое страховое расследование, для которого нужны специальные шерифы. Мошенники уже используют новые схемы, покупая б/у автомобили, «одноразовые». Купив автомобиль за 200 тысяч рублей на вторичном рынке, сумма страховой выплаты по мошенническим схемам может достигать 2-3 миллионов рублей, а если это люксовый автомобиль, то еще больше. То есть до 4-5 миллионов рублей они зарабатывают», - подытожил он.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил НСН, что чтобы обезопасить себя от автоподстав, необходимо обязательно иметь видеорегистратор, заряженный мобильный телефон, чтобы все фиксировать, и решать любые ситуации только через вызов на место полиции.
Горячие новости
