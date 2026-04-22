Нельзя доказать автоподставу по камерам, нужно специальное расследование, которым будет заниматься специальный шериф, так как автоподставщики сегодня уже используют «машины-одноразки». Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

В МВД разрабатывают меры по ужесточению борьбы со страховыми мошенниками. Так, страховщики предложили создать единую базу таких преступников с доступом для всех компаний, а также запрещать мошенникам водить авто на срок 1–3 года и конфисковывать машину. Об этом пишут «Известия». Это будет касаться тех, кого суд признал виновным. Также представители отрасли запросили доступ ко всем дорожным камерам города, чтобы проверять аварии на признаки мошенничества. Крохмаль заявил, что эти запоздалые меры будут иметь едва заметный эффект.

«Россия запоздала с автоподставщиками где-то на 20 лет, и мошенников на дорогах победить уже не получится. Нужно вводить не мошенничество, а квалифицировать это, как терроризм. В Китае за это понижают социальный статус до уровня бомжа и дают очень серьезные сроки. Потому что автоподставщик покушается на жизнь человека. Идет цепная реакция, когда в это вовлечены члены семьи, пожилые люди. Огромное количество людей умирает раньше. То, что вводится, может быть, чуть-чуть сгладит на 15%, но ничего не поменяется. Здесь нужно использовать статьи УК РФ о покушении на убийство и полностью конфисковывать все активы преступников и членов их семей. У нас сейчас ситуация с автоподставщиками такая, какая была в 1985-1987 годах», - рассказал он.